Dörverden – Der Energiekonzern Statkraft mischt in der Corona-Krise sein eigenes Desinfektionsmittel und trägt damit auch zum Schutz der Mitarbeiter im Wasserlaufkraftwerk Dörverden bei. Hergestellt werden die Flächen- und Händedesinfektionsmittel am Standort Kraftwerk Emden, das über ein Labor mit eigener chemischer Produktion verfügt.

„Das Desinfektionsmittel wird für den Eigenbedarf hergestellt“, berichtet Maik Thalmann, Leiter der Stromerzeugung von Statkraft in Deutschland. Es sei schließlich von großer betrieblicher Wichtigkeit, dass die Mitarbeiter in seiner Gruppe gesund und fit und somit arbeitstauglich blieben. „Die persönlichen Kontakte haben stark abgenommen. Es wird sehr viel mehr telefoniert oder per Video konferiert.“ Auch habe man ein eigenes Krisenmanagement aufgestellt. „Für den Fall der Fälle, der hoffentlich nicht eintreten wird.“

Überhaupt sei der Schutz von Mitarbeitern und ihrer Familien vor einer Übertragung des Virus in der Arbeit bei Statkraft zu einer zusätzlichen Aufgabe geworden, berichtet Thalmann, der seinen Stolz auf sein Team und auf dessen Leistungen nicht verhehlt. Denn während in der aktuellen Situation so viele Menschen wie möglich von daheim aus arbeiten würden, sei in den Kraftwerken von Statkraft die Anwesenheit der Mitarbeiter unverzichtbar. Thalmann: „Die Stromversorgung muss sichergestellt sein und darüber hinaus müssen noch viele weitere Aufgaben wahrgenommen werden.“ Als Beispiel verweist er auf die Leitwarte im Kraftwerk Erzhausen, die sicherstelle, dass die Pegelstände der Weser den Schifffahrtsverkehr ermöglichten und Überflutungen verhindert würden. Und außerdem müssten auch in Corona-Zeiten die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten fortgeführt werden, um den sicheren Betrieb der Kraftwerke zu garantieren.

Thalmann berichtet weiter, dass auch Statkraft sein Personal gemäß den betrieblichen Möglichkeiten reduziert und Mitarbeiter mit erhöhtem Risiko von zuhause aus arbeiten lasse. In Ausnahmefällen, die eine Zusammenarbeit auf engem Raum erforderten, würden Masken, Brille und Handschuhe eingesetzt, wie erst unlängst bei Arbeiten auf dem Kraftwerk Drakenburg geschehen.

Abschließend meint Thalmann, dass sich das Unternehmen darauf eingestellt habe, die Maßnahmen über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Was davon nicht tangiert werde, seien die Bereiche Arbeitsfreigaben und -sicherheit, in denen es auch in Krisenzeiten keine Kompromisse gebe. nie