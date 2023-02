Weil würdigt Dörverdener Reparatur-Café

Von: Christel Niemann

Unterzeichnet vom Ministerpräsidenten: die anerkennende Urkunde, die Jürgen Knocke, umrahmt von einem Teil der Ehrenamtlichen, stolz in die Kamera hält. © Niemann

Die Ehrenamtlichen vom Reparatur-Café auf dem Ehmken Hoff freuen sich über Anerkennung aus Hannover. Sie erhielten eine Urkunde, unterzeichnet vom Ministerpräsidenten.

Dörverden – Freude bei den Ehrenamtlichen des Reparatur-Cafés Ehmken Hof in Dörverden: im Rahmen des Wettbewerbs „Unbezahlbar und freiwillig – Der Niedersachsenpreis für Bürgerengagement 2022“ gab's für die Handwerker eine Urkunde vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. „Damit wird ehrenamtliches Engagement gewürdigt und der große Einsatz der Mitglieder auch auf Landesebene anerkannt“, freut sich der Sprecher der Gruppe, Jürgen Knocke, über die Urkunde und den damit verbundenen Dank des Landes.

In den Räumen auf dem Kulturgut in der Worth ist das Reparatur-Café seit Herbst 2019 an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr für Publikum geöffnet. Das Konzept dahinter: Die Ehrenamtlichen – 26 Herren und zwei Damen – stellen ihr Wissen und Können zur Verfügung, um defekte Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, aber auch Textilien, Fahrräder, Spielzeug und andere Dinge – oft gemeinsam mit den Besitzern – zu reparieren.

75 Prozent der Geräte laufen wieder

Rund 950 Reparaturanfragen hat das Projekt bis heute erhalten, wobei durchschnittlich 15 Gäste, sowohl Stamm- als auch Neukunden, zumTreff kommen, der mittlerweile auch ein Ort für Begegnung und Austausch ist. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Rund 75 Prozent der Geräte funktionieren schon nach dem Erstversuch wieder.

Inzwischen 28 Ehrenamtliche im Team

„Ohne die Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer wäre das gemeinnützige Projekt aber nicht zu stemmen“, lobt Knocke das Engagement. Mittlerweile ist das Team von anfangs 15 auf 28 Helferinnen und Helfer angewachsen. Knocke: „Egal, ob Nähmaschinen, kleine Küchengeräte, Werkzeuge, Radios, Computer, Handys und vieles mehr – wir schrauben alles auf und versuchen, das Problem zu erkunden und zu beheben um die Gerätschaften wiederzubeleben.“

Rainer Morr ist unter den Ehrenamtlichen der Spezialist für defekte Kaffeemaschinen. © Niemann

Die ehrenamtlichen Schrauber wollen mit dem Reparatur-Café dazu beitragen, dass nicht alles gleich weggeworfen wird, wenn es nicht mehr so richtig funktioniert. „Oft braucht es nur einen kleinen Handgriff, damit ein vermeintlich defektes Gerät wieder einwandfrei arbeitet“, sagt Knocke. Damit, so die Idee, werde sowohl für die Umwelt etwas Sinnvolles getan als auch für diejenigen, die sich von einem guten Stück nicht trennen wollen oder deren Budget eine Neuanschaffung nicht zulasse.

Weitere Spezialisten sind willkommen

Diese Aussage bestätigt Monika Stenzel, die auf die Hilfe der Fachleute für ihren bereits betagten Küchen-Allrounder der Marke Thermomix hofft. „Das Gerät hat bereits 35 Jahre auf dem Buckel und es hat bislang immer verlässlich funktioniert“, meint die Besitzerin, die hofft, dass die Maschine nur eine gründliche Reinigung braucht.

Elektrik- und Elektronik-Spezialisten werden übrigens immer gesucht. Und was auch noch bekannter werden darf, ist, dass es zwei Fachfrauen für Kleidung gibt, die perfekt den Umgang mit der Nähmaschine beherrschen. Außerdem, so Jürgen Knocke, könne man von den beiden Damen Tipps bekommen, wie man aus kaputten Textilien wieder tragfähige Sachen macht, wie man Flicken auf durchgescheuerte Kinderhosen setzt, wie man Hosen kürzt oder enger macht. „Alles kein Problem“, sagt Knocke. nie