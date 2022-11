Stedorf: Die große Sehnsucht nach der Bühne

Von: Christel Niemann

Teilen

Freuen sich tüchtig auf das neue Stück, nachdem sie zwei Jahre pausieren mussten: Die Stedorfer Schauspieler weisen auf den Kartenvorverkauf hin. © Christel Niemann

Die Schauspieler der Stedorfer Theaterbühne beenden ihre Zwangspause mit einer Komödie um den Körpertausch eines Vaters mit seiner Tochter. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 4. Dezember.

Stedorf – Sie sind endlich wieder am Start und die Zwangspause ist beendet. Zwar sorgt Corona noch immer für Unsicherheit, doch nach zweijähriger Corona-Pause ist die Spielfreude bei den Laienschauspielern der Stedorfer Theaterbühne natürlich groß. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder spielen können und sind voller Tatendrang“, so der Vereinsvorsitzende Harald Hoops, der im Stück auch eine Rolle übernommen hat.

Vorverkauf beginnt beim Adventsbasar

Insgesamt wird die Komödie „(K)een gooden Tusch“ aus der Feder von Christian Kühn, niederdeutsch Markus Weise, elfmal – teils mit Frühstücksbüfett vorab und Kaffeetafel – auf dem Kulturgut Ehmken Hoff aufgeführt; erstmals am Freitag, 3. Februar um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 4. Dezember, im Rahmen eines Adventsbasars im Dörverdener Gemeindehaus. Die Karten können danach an den darauffolgenden Samstagen jeweils von 9 bis 12 Uhr im Edeka Markt in Dörverden erworben werden.

„Die Karten sind auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk“, so Hoops, der mit seinen Mitstreitern bereits mit einer regen Nachfrage für die Billetts rechnet. Wer sich bereits im vergangenen Jahr Karten gesichert hat – die Vorstellungen wurden wegen Corona abgesagt – muss sich natürlich keine Sorgen machen. Sie haben nach wie vor Gültigkeit, einzig das Datum wird sich ändern. Und sollte der neue Termin nicht passen, dann ist auch das kein Problem und die Karten können am Sonntag, 27. November, ab 15 Uhr, im Kulturcafé auf dem Ehmken Hoff auf einen neuen Termin getauscht werden.

Chaotisches Vater-Tochter-Gespann tauscht Körper

Kurz zum Stück, für das Harald Hoops, Ricarda Duske, Isabell Schünemann, Maren Meyer, Sören Duske und Elisabeth Duske auf der Bühne stehen, während erstmals Petra Wahlers die Regie und der langjährige Regisseur Hein-Dieter Precht soufflieren werden: Wer wünschte sich nicht schon mal, einen Tag im Körper des anderen Geschlechts zu verbringen? Tom (Harald Hoops) und Kim (Ricarda Duske) sind eigentlich ein typisch chaotisches Vater-Tochter-Gespann: Pubertätsprobleme auf der einen, elterliches Unverständnis auf der anderen Seite. Soweit nicht ungewöhnlich, jedoch ändert sich das schlagartig, als Tom und Kim nach einem Streit eines Morgens plötzlich im vertauschten Körper erwachen. Toms Leben steht Kopf, nicht nur weil jetzt Cheerleadertraining und Teeniegespräche auf seinem Tagesplan stehen, sondern weil Kim nun als ihr Vater dessen Firma schmeißen muss.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter:

www.stedorfer-theaterbuehne.de oder telefonisch bei Karl-Heinz Otersen unter der Rufnummer 04234/94060.