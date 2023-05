Stedorfer Jubiläum: 150 Jahre uneigennützig und engagiert

+ © Niemann, Christel Um bemerkenswerte 70 Jahre ging es bei der Wehrzugehörigkeit von Helmut Hittmeyer (r.), der von Jörg Block, Andreas Thölke und Dennis Körte (v.l.) geehrt wurde. © Niemann, Christel

Landrat und Bürgermeister würdigen die Brandschützer: Das ist eine lebendige und engagierte Bürgerinitiative

Stedorf – Mit einem musikalisch vom Posaunenchor Dörverden umrahmten Festakt, Gemeindewettkämpfen und einer generationenübergreifenden Zeltparty auf dem Gelände der Firma Hilmar Burdorf in Geestefeld hat die Ortsfeuerwehr Stedorf am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Beim Festkommers wurde allerdings deutlich: die Anfänge der Brandbekämpfer vor Ort waren nicht leicht. Doch längst sind die Freiwilligen nicht mehr wegzudenken. In der Gemeinde sind sie ein wichtiger Garant für schnelle Hilfe im Notfall und haben mit ihrer gut aufgestellten Jugendfeuerwehr große Bedeutung hinsichtlich des Wehrnachwuchses.

Eine gemeinnützige Hilfsorganisation wie die Ortsfeuerwehr Stedorf, die sich seit 150 Jahren in den Dienst der Allgemeinheit stellt, hat natürlich auch eine würdigende Laudatio verdient – und die gab es dann auch von vielen Seiten. Gekommen waren neben Landrat Peter Bohlmann und Bürgermeister Alexander von Seggern - zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft sowie von Feuerwehren aus Gemeinde und Landkreis und darüber hinaus.

Dass es auch nach 150 Jahren noch gelingt, uneigennützige und engagierte Brandschützer zu gewinnen, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für ihre Mitmenschen in den Einsatz gehen, beschrieb Bürgermeister Alexander von Seggern nach der herzlichen Begrüßung durch Ortsbandmeister Jörg Block als die eigentlich wichtige Erfolgsgeschichte der Jubiläums-Wehr. Schon der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker habe die Feuerwehren als die früheste, lebendigste und mutigste Bürgerinitiative bezeichnet. Die Feuerwehren im allgemeinen beschrieb von Seggern als Eckpfeiler der öffentlichen Sicherheit und mitverantwortlich für die Entwicklung der Gemeinde. 150 Jahre sei ein herausragendes Jubiläum für eine Organisation, die im Ehrenamt für die Mitmenschen eintrete, was zugleich die Bedeutung der Institution für das Gemeinwohl unterstreiche. Die Grußworte des Bürgermeisters spiegelten auch dessen Stolz auf eine Institution wider, die seit vielen Generationen von zahlreichen Familien mitgetragen wird.

Und er betonte, dass es selbstverständlich Pflicht und Aufgabe der zuständigen Stellen sei, die Feuerwehren mit Räumen und Ausstattung zu versorgen, die sie zukunftsfähig mache. Er erwähnte dabei auch die gute technische Ausstattung der Feuerwehr, die sich im Jubiläumsjahr sehen lassen könne. Ständig ändernde Anforderungen an die Feuerwehr, aber auch die gesellschaftliche Ausgangslage, würden indes auch in Zukunft das Thema sein, um jederzeit für alle Fälle gewappnet zu sein. Als wichtig und erfreulich bezeichnete der Bürgermeister weiter die Tatsache, dass auch viele Arbeitgeber die Feuerwehr unterstützten und ihre Mitarbeiter unkompliziert vom Arbeitsplatz zum Einsatz gehen ließen. Selbstverständlich schlossen sich alle folgenden Redner – ob Landrat Peter Bohlmann, Kreisbrandmeister Dennis Körte, Gemeindebrandmeister Andreas Thölke, der Dörverdener Pastor Rolf Görnandt oder die Vertreter von örtlichen Vereinen und Partnerfeuerwehren den Wertschätzungen und Dankesworten an und betonten, dass dieses Ehrenamt gar nicht hoch genug bewertet werden könne.

Landrat Bohlmann etwa sagte, er sei sich bewusst, dass die Feuerwehren in den heutigen unruhigen Zeiten stark gefordert seien. Kreisbrandmeister Körte wies auf die Vorkommnisse in Berlin zum Jahreswechsel und dieser Tage in Ratingen hin. „Man muss gesellschaftlich überlegen und sich fragen, wo wir gelandet sind. Unsere Frauen und Männer riskieren im Ehrenamt schließlich ihre körperliche Unversehrtheit und ihr Leben“, sagte er. In ihren Grußworten waren sich demnach alle Redner einig: Ohne die Feuerwehr gäbe es vieles nicht. Nicht nur, dass sie sich ausbilden und ihre Freizeit für die Allgemeinheit opfern, in der heutigen Zeit im Gegensatz zu früher ein viel breiteres Spektrum an Einätzen zu bewältigen haben, sondern auch hier und da helfen, wo sie können.

Bevor es mit Burckhard Lohmann, er hat auch die Festschrift verfasst, die bei den Gästen auf reges Interesse stieß, auf eine visuelle Zeitreise „150 Jahre Feuerwehr Stedorf“ ging, wurde Helmut Hittmeyer noch eine besondere Ehre zuteil, zu deren Anlass sich alle Gäste von ihren Sitzen erhoben. Kreisbrandmeister Dennis Körte verlas die Urkunde anlässlich der 70-jährigen Wehrzugehörigkeit des heute 90-jährigen Feuerwehr-Seniors, der von 1977 bis 1989 Ortsbrandmeister von Stedorf war, zuvor, im Jahr 1972 hatte er bereits die Stedorfer Jugendfeuerwehr gegründet und weitere Funktionen inne gehabt. „Du hast Dir das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes redlich verdient“, meinte Körte unter dem Beifall der Gäste, ehe Friederike Wessel auf besonderen Wunsch von Hittmeyer dem alten historischen Feuerhorn der Wehr erstaunlich wohlklingende Töne entlockte.

Weitere Fotos

unter www.kreiszeitung.de.

+ 150 Jahre Stedorfer Brandschutz: Die Festschrift von Burckhard Lohmann löste Interesse auch bei den Ehrengästen aus. © Niemann