Spielsüchtiger mimt den „Durchgeknallten“

WAHNEBERGEN - Im Vereinsheim des Schützenvereins Wahnebergen wurde geklönt, kaffeesiert und viel gelacht. Knapp 40 Gäste waren der Einladung der Damenabteilung zum Adventsnachmittag mit Theatervorführung gefolgt. Bevor sie sich den von den fleißigen Schützendamen gebackenen Kuchen und Kaffee schmecken ließen, spielte Ursula Luttmann vom Shanty-Chor Verden mit dem Akkordeon weihnachtliche Lieder, wobei Hermann Meyer sie als Sänger begleitete.

Nach dem musikalischen Teil sorgten die Laienspieler der Wahneberger Bühne mit der Premiere des Stücks „Not macht erfinderisch!“ für viel Vergnügen. In dem Dreiakter von Manfred Moll dreht sich alles um den Sägewerkbesitzer Franz Delkenbach (Torsten Manns). Normalerweise gäbe es keine Probleme, wenn er nicht immer wieder der Spielsucht und seiner raffinierten Freundin Susi (Regina Manns) verfallen würde. Basti Mackenhofer (Volker Meyer), sein bester Freund und Steuerberater, redet ihm immer wieder ins Gewissen. Franz lässt sich von seiner verständnisvollen Mutter Mina Delkenbach (Daniela Glatthor-Meyer) mit erfunden Ausreden Geld geben. Er verpfändet die Aussteuerversicherung seiner Tochter Lisa (Luisa Schierle), die ihre Großmutter für sie abgeschlossen hat. Sogar sein Freund Basti erliegt seinen Ausreden und gibt ihm Geld. Immer häufiger kommen die Mahnungen und Zahlungsbefehle. Als eines Tages der Gerichtsvollzieher Berthold Wallmann (Bernd Moje) bei ihm pfänden will, begreift er, wie weit es mit ihm gekommen ist. Um aus dem Schlamassel heraus zu kommen, bittet er Basti um Hilfe. Der macht ihm den Vorschlag, den Verrückten zu spielen. Das macht er dann auch und mimt überall den „Durchgeknallten“. Seine Schulden kann dadurch niemand mehr von ihm fordern, glaubt er. Da kommt der Psychiater Dr. Sieghard Pappenfranz (Maximilian Schröder) ins Spiel.

Regie führt Gerlinde Rippe, die auch gleichzeitig als Souffleuse fungiert. Die öffentlichen Vorführungen finden am Sonnabend, 13. Januar, 19.30 Uhr, verbunden mit einem Theaterball, sowie am 11. und 18. Februar, jeweils um 15 Uhr, mit Kaffee und Kuchen statt. Karten sind ab heute im Sportlerheim Wahnebergen und zu den Öffnungszeiten im Restaurant Odysseus in Stedebergen erhältlich. Die Mitglieder der Theaterbühne hoffen, dass sie den Besuchern ein paar gemütliche Stunden bereiten und freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. - kt