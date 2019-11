Spannendes von Mama Muh und Hotzenplotz

In Wahnebergen liest Bürgermeister Alexander von Seggern aus „Mama Muh braucht ein Pflaster“.

Dörverden – Hingebungsvoll gelauscht wurde gestern in zahlreichen Einrichtungen – natürlich auch in der Gemeinde Dörverden. Schließlich ist der bundesweite Vorlesetag für die Kinder immer etwas ganz Besonderes.

In der Gemeindebibliothek Dörverden kamen Grundschüler in den Genuss einer Vorlesestunde. Den Jüngeren las Bibliothekarin Friederike Wessel aus dem neu entdeckten und erst kürzlich veröffentlichten Buch von Otfried Preußler „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ vor, während sie für die Älteren die Fantasiegeschichte von Gabrielle Kent „Alfi Bloom und das Geheimnis der Drachenburg“ ausgewählt hatte. Klar, dass Wessel vielen Kinder bereits bekannt ist. Dadurch bekam die Aktion für die Zuhörer einen besonderen Stellenwert.

Ein anderer bekannter Vorleser war gestern zu Gast in Wahnebergen: Bereits zum sechsten Mal in Folge hat sich Bürgermeister Alexander von Seggern am bundesweiten Vorlesetag beteiligt und im Kindergarten aus dem Bilderbuch „Mama Muh braucht ein Pflaster“ der schwedischen Kinderbuchautorin Jujja Wieslander vorgelesen.

+ In Dörverden lauschen die Kinder ganz gebannt der Bibliothekarin Friederike Wessel. © Niemann

Mama Muh ist nämlich böse ausgerutscht, sodass ihr der Bauer ein extra großes Pflaster auf den Bauch kleben muss. Mamma Muh ist übrigens eine sprechende Kuh, die zusammen mit der Krähe „Krähe“ immer wieder neue Abenteuer erlebt. Die Kinder folgten der Geschichte gebannt und fühlten mit, lachten aber auch herzlich, denn lustig ist es bei Mama Muh immer. „Ich lese gerne vor, weil es immer wieder schön zu erleben ist, wie auch die unruhigsten Kinder plötzlich gebannt einer Geschichte lauschen können und in ihrer Fantasie in eine andere Welt eintauchen“, so von Seggern.

Zum Abschluss gab es eine Überraschung. Jedes Kind bekam ein kleines Büchlein mit dem Titel „Was macht meine Gemeinde?“ geschenkt. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat dieses Büchlein entwickelt, das die Kinder auf eine bebilderte Reise mit dem Bürgermeister durch die Gemeinde mitnimmt.