Sozialdemokraten votieren für eine Doppelspitze

Dörverden - „Wir haben jetzt eine Doppelspitze in Dörverden“, hielt nach der Wahl der Vorsitzende Michael Tjarks als Sitzungsleiter fest. Bei der Mitgliederversammlung der SPD Dörverden wurden mit Selin Küpeli und Jens Künzler zum ersten Mal zwei gleichberechtigte Vorsitzende gewählt und ein echter Neuanfang gewagt.

„Mit Selin Küpeli übernimmt zum ersten Mal eine Frau die Parteispitze und dieser Moment ist sicherlich als historisch in der Geschichte der SPD Dörverden zu bezeichnen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. Küpeli habe den Weg in die Partei über ihr Engagement zur Entwicklung der ärztlichen Versorgung in Dörverden gefunden und wolle sich nun in weitere Themen der Gemeinde einbringen. „Wir müssen uns sicherlich den gemeinsamen Weg noch erarbeiten, aber es lohnt sich, und jetzt geht der Blick nach vorn“, sagte Jens Künzler kurz nach der Wahl. Er freue sich auf die Zusammenarbeit.

Die Neuwahl war durch den Rücktritt des ehemaligen Vorsitzenden Norbert Rendels nötig geworden. Die Mitglieder dankten Rendels sehr herzlich für die geleistete Arbeit.

Außerdem stand die Wahl des Finanzverantwortlichen auf dem Programm der Versammlung. Hier sei mit Christin Krismann ein äußerst kompetentes und erfahrenes Vorstandsmitglied gewonnen worden. „Wir sind jetzt neu aufgestellt und müssen uns vor Ort einbringen“, stellte Selin Küpeli fest und forderte gleich alle Mitglieder zu mehr Engagement auf.

Dafür werde es im kommenden Jahr mit der Europa- und der Landratswahl genügend Möglichkeiten geben.