Konzentriert an den Spieltischen auf dem Kulturgut Ehmken Hoff beim Frauen-Doppelkopfturnier. Foto: Niemann

Dörverden – 56 Frauen waren im Doppelkopffieber und legten auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden die Karten auf den Tisch. Die Damen waren bei dieser Veranstaltung unter sich, doch bei einem schlechten Blatt wurde beim von Heidi Drewes mit ihrem Team organisierten „Dörverdener Doppelkopfturnier für Frauen“ wenig damenhaft reagiert. Da wurde auch schon mal geschimpft und geflucht.

Am Ende lagen Kirsten Kersten mit 125, Ingrid Stührung mit 111 und Marion Dausenberg mit 108 Punkten in Führung und konnten das Turnier für sich entschieden. Die Unterlegenen nahmen das mit Humor. „Es geht hier auch darum, dass wir gemeinsam Spaß haben“, so der Tenor der Spielerinnen. Nicht nur das Kartenspielen stehe im Fokus. Die Geselligkeit sei ebenso wichtig.

Bevor das Turnier startete, fasste Drewes die Regeln noch einmal kurz für die Mitspielerinnen zusammen. Dann ging es auch schon los. Die Vierertisch-Runden wurden für jeden Durchgang neu bestimmt, und schnell fanden alle ihren Platz, sodass Soli gespielt und Füchse gefangen werden konnten.

Nur für Laien wirkt eine Runde wie die andere: 40 Karten mischen, geben (zehn für jede der jeweils vier Spielerinnen), Karten fächern und sichten und natürlich kommentieren: „Au weia, was für ein Schiet-Blatt!“. Dann jeweils eine Karte ausspielen, begleitet von knappen Ansagen wie „Solo“ oder „Fuchs gefangen“, bis vier Exemplare auf dem Tisch liegen, der Gewinner des Stichs diese als Beute einfährt und die Punkte ausgezählt und notiert sind. In der Regel ist ein Spiel bereits nach kurzer Zeit vorbei und das Ganze beginnt von vorne.

„Der Bedarf für ein reines Frauenturnier ist nach wie vor da. Wir spielen nicht so verbissen wie die Männer. Der Spaß steht bei uns klar im Vordergrund“, so die Auffassung der Teilnehmerinnen, die teils sogar aus dem Bremer Raum gekommen waren.

Die Sachpreise waren zum Teil von Sponsoren zur Verfügung gestellt beziehungsweise von Drewes und ihren Helferinnen von den Startgeldern angeschafft worden, damit jede Spielerin einen Gewinn mit nach Hause nehmen konnte.

Im Herbst 2020 wird auf dem Kulturgut das nächste „Dörverdener Doppelkopfturnier für Frauen“ gespielt. Der genaue Termin, so Drewes, werde rechtzeitig bekanntgegeben. nie