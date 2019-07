Seltene Schafe und freundliche Esel

Stedorf – Eine fast ausgestorbene Schafsrasse stand im Mittelpunkt des Geschehens, als die Niedersächsische Schafverwertung in Zusammenarbeit mit dem Landesschafzuchtverband zum 23. Tag des Rauhwolligen Pommerschen Landschafes eingeladen hatte. Die Hofgemeinschaft Stedorf hieß nicht nur Züchter willkommen, sondern auch viele interessierte Besucher.

Elf Tiere dieser Rasse, die als mittelgroß, feinknochig, robust, wetterhart und genügsam beschrieben wird, leben derzeit auf dem Hof in Stedorf. Zum jährlichen Treffen der Züchter und Züchterinnen aus ganz Niedersachsen hatten diese ihre besten Tiere mitgebracht. Sie wurden an diesem Tag gekört, das heißt, die schönsten Zuchtböcke und -schafe wurden ermittelt und anschließend fand die Herdbuchaufnahme statt.

Diesmal nahmen zehn Züchter daran teil. Insgesamt 96 Tiere wurden von Mathis Herrmann aus Samtens (Insel Rügen) und Matthias Brockkob aus Hannover, die die Kör- und Richtkommision bildeten, genau in Augenschein genommen. Bewertet wurden unter anderem die Wollqualität, die Bemuskelung und die äußere Erscheinung. Am Ende wurden in vier Kategorien – Mutterlämmer und Bocklämmer sowie Jährlingsschafe und Jährlingsböcke – die rassetypischsten 1a-Tiere gekört.

Daneben gab es aber noch einiges Interessantes zu sehen. So wurde an zwei Spinnrädern Wolle gesponnen. Gegen den Hunger gab es Rauwollbratwürste vom Grill, dazu Salate, allerlei Getränke und Kuchen. Auch an die Kinder war gedacht. Die Esel Bonita und Bea von Claudia Steinwand waren gesattelt und die Kinder freuten sich über einen Ritt durch den Ort. So zum Beispiel die dreijährige Lore Perl und ihre Brüder Justus (8) und Matthis (5) aus Eberswalde in Brandenburg, die mit ihrer Mutter Sophie die Veranstaltung besuchten.

„Schön, dass sich diese Schafsrasse, die fast ausgestorben wäre, wieder steigender Beliebtheit erfreut“, sagte Rebecca Kleinheitz, eine der Veranstalterinnen. Denn bevor einige engagierte Züchter zur Hilfe kamen, um die Rasse zu retten, gab es gerade noch 46 Muttertiere und sieben Böcke. „Das pommersche Landschaf steht für eine bäuerliche Landwirtschaft, bei denen die Rassen noch an die Bedingungen unserer Landschaft angepasst sind. Es kann so einen Beitrag zur Erhaltung artenreicher Weiden leisten – und schmeckt außerdem auf dem Teller“, erklärte Michael Ruhna, einer der Züchter. kt