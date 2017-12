Selbstgemachtes spült Geld in die Klassenkassen

Dörverden - „Macht 2,50 Euro“, sagt die Schülerin zu der älteren Kundin, die sich beim Adventsbasar der Oberschule Dörverden für eine Marmeladenkreation aus Schülerproduktion entschieden hat. Während ein Klassenkamerad das Wechselgeld herausgibt, steht schon die nächste Kundin da und ordert gleich drei Marmeladengläser. Das Geschäft läuft bei den Dörverdener Jugendlichen.

Wenige Tage, bevor sich Schüler und Lehrkräfte in die Weihnachtsferien verabschieden, waren Eltern, Geschwister und Angehörige zum „Weihnachtlichen Adventszauber mit Kreativprogramm“ in die Mensa der Schule eingeladen. Die zahlreich erschienenen Gäste – darunter auch Bürgermeister Alexander von Seggern – verlebten in gemütlicher Atmosphäre gesellige Stunden. Sie genossen von Schülern, Eltern und von Mitgliedern des Fördervereins hergestellte Plätzchen, Waffeln, Kuchen, Hot Dogs und orientalische Spezialitäten.

In der liebevoll geschmückten Pausenhalle wurden von allen Klassen Bastelarbeiten, Marmeladen oder Kekse verkauft, die die Schüler in den vergangenen Wochen im Unterricht und im Rahmen der Ganztagsbetreuung, aber auch ganz freiwillig in ihrer Freizeit, produziert haben. Lehrerin Sandra Vogel, die den Basar federführend organisiert hatte, freute sich, dass schon kurz nach der Eröffnung richtig viel los war. Sie bedankte sich bei allen für das große Engagement, denn ganz viel sei auch zu Hause gearbeitet worden. Auch, dass Eltern am Hot-Dog-Stand spontan für eine erkrankte Lehrerin eingesprungen waren, sei nicht selbstverständlich.

Dickes Lob auch für Eltern

Ein dickes Lob gab es auch für die Eltern der Schüler der Sprachlernklasse. Sie hatten für exotische Spezialitäten aus fernen Ländern, aus der Türkei, aus Pakistan, dem Irak und aus Syrien gesorgt, die am gut besuchten Nationenstand verkauft wurden.

+ Der Erlös aus dem Verkauf von Marmeladen oder selbst gebastelten Dekoartikeln wandert direkt in die Klassenkassen. © Niemann

An mehreren Tischen in der Mensa ging es außerdem kreativ zur Sache: Es wurden Windlichter produziert, Modeschmuck hergestellt oder weihnachtliche Glitzersterne gebastelt. So sind teils richtige kleine Kunstwerke entstanden, die auch bestens als Weihnachtsgabe geeignet sind.

Eine kleine Kunstausstellung mit Schülerarbeiten rundete den Nachmittag ab, der wunderbar auf die bevorstehenden Ferien einstimmte. Insgesamt eine schöne Veranstaltung, die den Gästen auch noch ausreichend Gelegenheit zum Plaudern bot.

nie