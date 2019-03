Ein 78-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Dörverden schwer verletzt worden. Er prallte mit seinem Auto gegen einen Baum.

Der Senior kam am Dienstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache von der Ahneberger Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das teilt die Polizei mit. Der Dörverdener kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.