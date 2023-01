Profis für AGs an Dörverdener Oberschule gesucht

Von: Christel Niemann

Den Möglichkeiten für eine AG sind kaum Grenzen gesetzt. Auch Experimente mit einer naturwissenschaftlich affinen AG-Leitung sind für die Schulleitung denkbar. © Niemann

Die Aller-Weser-Oberschule in Dörverden sucht Honorarkräfte für neue Arbeitsgemeinschaften: Von Werken bis Tanzen vieles möglich.

Dörverden – Nachmittags töpfern, schnitzen, fotografieren, tanzen, klettern, experimentieren, malen oder sich sogar mit naturwissenschaftlichen Experimenten oder sich beim Imkern mit Bienen beschäftigen: Das alles könnte an der Oberschule Dörverden möglich sein. Doch dafür müssen Schulleiter Alexander Schock und der Didaktische Leiter Oliver Schaal zunächst einmal geeignete Honorarkräfte finden, die derlei Arbeitsgemeinschaften nachmittags neben dem normalen Unterricht betreuen.

Honorar beträgt 22,50 Euro pro Schulstunde

Als geschlossene Ganztagsschule ist das Nachmittagsangebot für die Schüler eine Pflicht. An drei Tagen gibt es dafür zusätzliche Lehrerstunden am Nachmittag, die über das Land finanziert werden. Allerdings ist die Schule zudem auf zusätzliche Kräfte angewiesen, die für ein Honorar von 22,50 Euro pro Schulstunde jeweils einmal wöchentlich in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr ein Nachmittagsangebot gestalten. Dafür kann sich jeder melden, der Lust und Freude daran hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, wie beide Pädagogen im Pressegespräch betonen.

Bestimmte Voraussetzungen muss man nämlich nicht erfüllen. „Natürlich ist es nicht von Nachteil, wenn jemand aus dem pädagogischen Bereich kommt, es ist aber keine Voraussetzung“, sagt Schock. Die Bewerber sollten aber gute Kenntnisse von dem haben, was sie mit den Schülern machen wollen.“ Schock und Schaal können sich beispielsweise Angebote aus den Bereichen Werken, Fitness, Sport, Computer, Schach, Theater, Basteln oder Tanz – vom Standardtanz über Hip Hop bis Modern Jazz – vorstellen. Selbst Gitarre spielen ist möglich, da die Schule über eigene Instrumente verfügt. Für Schock und Schaal ist es auch denkbar, dass ein versierter Hobbygärtner sein Wissen teilt, zumal die Oberschule am Ort mit dem Kulturgut Ehmken Hoff kooperiert. „Auf dem Areal wäre sicher so manches machbar. Es braucht aber jemanden, der das anpackt, lenkt und leitet und die Schüler mitnimmt.“ Vieles sei möglich – auch außerhalb der Schule. Selbst örtliche Betriebe kämen zum Beispiel für ein handwerkliches Angebot infrage.

Die Werbetrommel für neue AGs rühren Alexander Schock (l.) und Oliver Schaal. © Niemann

Zahl der AGs ist durch Corona auf 20 zusammengeschrumpft

In der Zeit vor Corona habe es kontinuierlich zwischen 30 und 35 AGs gegeben. „Das war eine stattliche Zahl“, meint Schock. Doch aufgrund der Erschwernisse und Einschränkungen wegen der Pandemie sei ihre Zahl mittlerweile auf um die 20 geschrumpft. „Wir möchten wieder an die Angebotsvielfalt anknüpfen, wie wir sie vor Corona hatten“, so Schock. Denn es gehe um mehr als nur um Beschäftigung. Es gehe auch darum, die Gemeinschaft der Schüler untereinander zu stärken, ihnen sinnvolle Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Schock: „Wir haben hier viele sehr interessierte und offene Schüler . Eine AG-Leitung, die sich engagiert und mit erkennbarer Freude einbringt, bekommt von den jungen Menschen auch viel zurück.“

Wer sich vorstellen kann, wöchentlich montags, dienstags oder mittwochs, jeweils einmal für 90 Minuten, 14 bis 15.30 Uhr, eine AG anzubieten und eigene Ideen und idealerweise Erfahrungen oder Freude im Umgang mit der Arbeit mit jungen Menschen mitbringt, sollte sich in der Schule melden. nie

Kontakt per E-Mail sekretariat@schulzentrum-doerverden.de oder unter der Rufnummer 04234/1034 telefonisch.