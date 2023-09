„schuhplus“ ist „Arbeitgeber der Zukunft“

Auszeichnung für Innovation und Nachhaltigkeit: Bundeswirtschaftsministerin a.D. Brigitte Zypries überreicht den Award „Arbeitgeber der Zukunft“ an die „schuhplus“-Gründer Georg Mahn (l.) und Kay Zimmer. © schuhplus

Ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat den Award „Arbeitgeber der Zukunft“ überreicht. Ausgezeichnet wurden die „schuhplus“-Gründer Georg Mahn und Kay Zimmer.

Essen/Dörverden – Der auf Schuhe in Übergrößen spezialisierte Nischenanbieter „schuhplus“ aus Dörverden wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) auf dem Unternehmer-Tag der Deutschen Unternehmer Plattform (DUP) mit dem Award „Arbeitgeber der Zukunft“ geehrt. „Wir haben das Anliegen, die erfolgreichen Unternehmen des Landes zu ehren und kommunikativ zu unterstützen“, so DIND-Geschäftsführer Marc Wittbrock.

Die frühere Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries überreichte die Auszeichnung an die „schuhplus“-Gründer und Firmenchefs Kay Zimmer (48) und Georg Mahn (47) am Mittwochabend im festlichen Rahmen des Colosseum Theaters in Essen.

Gestartet im Jahr 2002 als Ein-Mann-Betrieb, habe sich „schuhplus“ zu Europas größtem Versandhaus für große Damen- und Herrenschuhe entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Dörverdener Unternehmens. Für Kay Zimmer sei der Award eine große Ehre. „Es kommt mir manchmal noch so vor, als wäre es gestern gewesen, als wir die ersten Pakete im Keller meiner Oma gepackt haben“, so der Firmengründer. „Heute haben wir Spezialabteilungen und umfangreiche eCommerce-Expertisen in unserem Betrieb. Ich bin unsagbar dankbar dafür, mit diesem großartigen Team täglich neue Wege und Ideen partnerschaftlich gehen zu können.“

Geschäftspartner Georg Mahn ergänzte: „Facebook, Instagram, TikTok – die Welt verändert sich unfassbar schnell, damit auch die Anwendungsmöglichkeiten, damit auch die notwendigen Kompetenzen im Team.“ Seit der „schuhplus“-Gründung sei die digitale Transformation Teil der betrieblichen DNA mit stets neuen Herausforderungen wie gegenwärtig KI-Technologien etwa durch ChatGPT. „Wir sind immer hellwach, wissbegierig und experimentierfreudig, und ich hoffe, wir werden diese Neugier nie verlieren, denn nur dadurch haben wir die Chance, auch langfristig als ein Arbeitgeber der Zukunft angesehen zu werden“, machte Mahn deutlich.

Als Schirmherrin der Initiative betonte Zypries vor den rund 1300 geladenen Gästen in Essen die Wichtigkeit von Innovation und Nachhaltigkeit für den deutschen Mittelstand. „Wir brauchen Unternehmen mit Visionen und Tatendrang, denn wir stehen vor großen Herausforderungen, etwa durch den allgegenwärtigen Fachkräftemangel.“

Durch sein virales Social-Media-Marketing baut der Übergrößen-Spezialist seine Kernkompetenzen stets weiter auf und überzeugt mit volldigitalisierten Abläufen im eCommerce für ein hochspezialisiertes Arbeitsumfeld. „Für Deutschlands größtes Business Magazin DUP Unternehmer und das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung DIND gehört ,schuhplus' zu den Aushängeschildern des deutschen Mittelstandes“, so Projektleiter Lennart Thunecke in seiner Laudatio. Der Fachkräftemangel setze Unternehmen immer stärker unter Druck. Mit dem Award „Arbeitgeber der Zukunft“ werden Unternehmen geehrt, die durch ihre moderne Führung, Innovationskraft, Stand der digitalen Transformation, Mitarbeiterfreundlichkeit sowie Strategien fürs Recruiting überzeugen.