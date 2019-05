Schmuckvolle Karten im Café

+ Fotokarten stellt Jürgen Hold im Ehmken Hoff aus. Foto: hold

Dörverden – Fotokarten mit Blumenmotiven und Verdener Stadtansichten präsentiert Jürgen Hold am Sonntag, 19. Mai, ab 14 Uhr, im Café auf dem Kulturgut Ehmken Hoff. Außerdem stellt Hold auch einige Fotografien als kleine dekorative Wandbilder aus. Die Fotokarten mit Naturmotiven eignen sich nicht nur als Glückwunschkarten, sondern finden oft als Trauerkarten Anklang oder sind eine besondere Beilage zu Geschenken, schreiben die Veranstalter in der Einladung zur Ausstellung. Für Jürgen Hold war vor 50 Jahren ein Fernstudium einer nordamerikanischen Fotoschule der Einstieg in die kreative Fotografie. Viele veröffentlichte Fotos und einige prämierte Bilder belegen seinen erfolgreich eingeschlagenen Weg. Im Café werden Torten, Kaffee und an warmen Tagen auch Eiskaffee angeboten.