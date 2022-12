Problemfall Dörverdener Schleuse

Von: Heinrich Kracke

Der mächtige Weserbogen in Dörverden mit dem Wehr (links) und der Schleusen (rechts) bereitet der Schifffahrt Kummer. Gefordert wird ein Erhalt des Altbaus. © Archiv/Schwinge

Sie ist erst knapp zehn Jahre alt, aber sie hat immer wieder Schlagzeilen verursacht. Die neue Schleuse in Dörverden. Irgendwas mit der Technik am Obertor, die dauernd streikte. Doch jetzt scheint dieses Problem gelöst, und schon tut sich ein nächstes auf. „Wir fordern den Erhalt auch der alten Schleuse“, sagt der Geschäftsführer des Wirtschaftverbands Weser und Weserbundes, Thomas Voigt.

Verden/Dörverden – Inzwischen hat der Verband mit Sitz in Bremen dafür sogar eine Resolution auf den Weg gebracht. Aus gutem Grund, wie es aus der Interessengemeinschaft heißt, die sich für umweltfreundliche und sichere Wasserwege zur Entlastung der Verkehrswege zu Lande einsetzt.

„Solange die neue Schleuse kaputt war, hat die Wasserschifffahrtsverwaltung zugesagt, die alte zu erhalten“, sagt Voigt, „das ist jetzt vorbei.“ Und nun treten sie halt zu Tage, die Sünden der Vergangenheit. Das aktuelle Prunkstück – rund 44 Millionen Euro teuer – ist schlicht zu klein. Genaugenommen misst es 139 Meter. „Da kann jeweils nur ein Schiff geschleust werden“, sagt Voigt. Dörverden könne sich zur Staufalle entwickeln. „Alle anderen Schleusen an der Mittelweser weisen mehr als 200 Meter Nutzlänge auf.“ Langwedel beispielsweise 215 Meter, Nienburg 221 Meter.

Maße, die entscheidend sind. Vorrangig sind auf dem Fluss die Europaschiffe mit 85 Metern Länge unterwegs, immer häufiger auch die Variante mit höherem Ladevermögen, die Großmotorgüterschiffe mit 110 Metern, die GMS. „In der Regel können zwei Europaschiffe gleichzeitig oder ein Europaschiff und ein GMS gleichzeitig die Schleusen passieren, außer eben in Dörverden“, so Voigt. Kein Wunder also, dass der Erhalt der alten Dörverdener Schleuse ganz oben auf der Maßnahmen-Liste steht, die der Wirtschaftsverband Weser in seinem Zukunftsplan mit insgesamt zehn Punkten aufgenommen hat.

Ein nächster betrifft wieder die etwas größeren Schiffe, betrifft deren Manövrierfähigkeit, betrifft wieder den Raum Dörverden. Es geht um die Uferrückverlegungen. Während sieben an der Zahl bei Drakenburg schon abgearbeitet wurden, hinkt der Fluss im südlichen Landkreis Verden und im angrenzenden Nordkreis Nienburg hinterher. „Hier sind ebenfalls sieben Uferrückverlegungen geplant, aber erst eine einzige konnte fertiggestellt werden“, sagt Voigt. Immerhin aber zeichne sich eine Lösung ab. „Fünf befinden sich in Bau, wenn nichts dazwischenkommt, sollen sie im kommenden Jahr vollendet werden.“ Lediglich eine einzige stehe noch aus. „Da gibt es baurechtliche Probleme. Das dauert also noch“, so Voigt.

Alles ein Wettlauf gegen die Zeit. Zwar erlaubt die Weser eine klimafreundliche Transportform, aber auch hier benötigen die Unternehmen, die sie nutzen, eine zuverlässige Zeitplanung. Allzu oft soll es in der Vergangenheit zu außerplanmäßigen Stopps beispielsweise bei der Einbahnstraßen-Regelung gekommen sein, wenn also eine Fahrtrichtung grünes Licht hat und der Gegenverkehr halten muss. Tatsächlich räumt Voigt Rückgänge bei der Anzahl der passierenden Schiffe ein. Wurden an der Schleuse Langwedel im Jahr 2020 noch rund 6000 Frachtkähne gezählt, so waren es vergangenes Jahr rund 1000 weniger. So richtig zu beunruhigen vermag ihn dieser Trend indes nicht. „Es sind weniger Schiffe unterwegs, aber deren Tonnage legt zu. Insgesamt dürfte die transportierte Ladung sogar leicht gestiegen sein.“

Gleichzeitig verweisen Wirtschaftsverband Weser und Weserbund auf das Alter einer ganzen Reihe von Schleusen und Wehre zwischen Bremen und Minden. „Sie stammen zum größten Teil aus den 70er-Jahren. Die durchschnittliche Lebensdauer liegt zwischen 40 und 60 Jahren“, so Voigt. „Heißt also, hier besteht ein riesiger Handlungsbedarf.“

Behandelt wurden all diese Themen zuletzt beim traditionellen Wesertag in Nienburg. Auch staatliche Stellen machten sich erneut für den Güterverkehr auf dem Wasser stark. Dr. Norbert Salomon, Abteilungsleiter Wasserstraßen und Schifffahrt im Bundesverkehrsministerium in einer Presseerklärung des Wirtschaftsverbandes Weser: „In den letzten Jahren hat nicht nur der Güterverkehr zu den deutschen Seehäfen immer mehr zugenommen, sondern auch der Transport von Massengütern in der Region. Straße und Schiene sind bereits heute in vielen Fällen am Rande ihrer Kapazitäten, die Wasserstraße hat freie Kapazitäten. Angesichts dieser Entwicklung hat die Mittelweser als Hinterlandanbindung der bremischen und niedersächsischen Seehäfen an der Weser eine weiter wachsende Bedeutung. Die Verankerung der Wasserstraße im Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) unterstreicht die Bedeutung der Weser für Europa.“ Jetzt muss nur noch danach gehandelt werden…