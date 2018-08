Schauspieler ohne Scheu

Die Eltern sind begeistert davon, was die Theaterbühne ihrem Nachwuchs in wenigen Stunden beigebracht hat. - Fotos: Niemann

Dörverden - Das war richtig schön anzusehen: Mit unbändiger Spielfreude haben Dörverdener Kinder im Rahmen des Ferienprogramms das halbstündige Theaterstück „Das Märchen vom verlorenen Lachen“ auf dem Kulturgut Ehmken Hoff aufgeführt und damit ihre Eltern, Großeltern und Geschwister begeistert.

Basteln, Ausflüge in die Natur unternehmen und vieles mehr: Das Angebot für Kinder in den Sommerferien ist in Dörverden vielfältig. Im Ferienpass der Gemeinde ist für fast jedes Kind etwas Passendes notiert. Ein echter Höhepunkt ist jedes Jahr das Angebot der Stedorfer Theaterbühne. Diesmal haben 24 Ferienkinder auf dem Ehmken Hoff Erfahrungen im Schauspiel gesammelt. „Das macht richtig viel Spaß“, erzählte Janna, die in dem vom Vereinsvorsitzenden Harald Hoops verfassten kleinen Theaterstück eine Marktfrau spielte.

Als die Kinder gegen 13 Uhr eintrafen, wurden sie von Vereinsmitgliedern zunächst dazu angeleitet, sich Gedanken darüber zu machen, welche Stimmungen einen Menschen ausmachen. Was es etwa bedeutet, traurig oder fröhlich zu sein. Mehrere Kinder hatten bereits Erfahrungen mit dem Theaterspiel bei vorhergehenden Ferienprogrammen gesammelt. Doch die jüngsten Teilnehmer waren allesamt neu. „Mit Fünfjährigen zu arbeiten, ist schon eine Herausforderung und ziemlich anstrengend“, sagte eine Theaterspielerin schmunzelnd. Agesichts der kurzen Zeit, die für Einweisung, Kostüm- und Textprobe oder das Basteln von Masken blieb, war die Aufführung mehr eine Art geleitetes Improvisationstheater, ausgehend von einer Geschichte, die über Schauspielpaten und zwei Vorleserinnen aus dem Kreis der Ferienpasskinder vermittelt wurde.

Als das Märchen inhaltlich soweit in den Köpfen der Kinder angekommen war, ging es auch sofort an die Umsetzung und die kleinen Schauspieler traten in Aktion. Mit wenigen Requisiten, aber fantasievoll geschminkt und kostümiert und ohne aufwendige Textlernerei, kamen sie ins Spiel, mimten sie überwiegend ohne Scheu den Förster, das Königspaar und sogar den Teufel. Die Familien, die das ganze im Publikum verfolgten, spendeten großzügigen Applaus. - nie