Salonlöwengebrüll zum Tee auf dem Kulturgut

Dörverden – Nach der erfolgreichen Erstauflage des Five o‘Clock Tea im vergangenen Jahr auf dem Kulturgut Ehmken Hoff fand nun der Tee-Nachmittag zum zweiten Mal statt. In diesem Jahr ergänzt um stilechte Gurkensandwiches, um dem norddeutschen Bedürfnis nach Herzhaftem zu Tee und selbst gebackenen Keksen gerecht zu werden.

Die musikalische Gestaltung des Nachmittags übernahmen dieses Mal die „Salonlöwen“ Sebastian Coors und Norbert Lauter, die das Dörverdener Publikum schon im Jahr 2016 begeistert hatten. Der Sänger und Schauspieler Coors sang zur Begleitung des Pianisten Lieder im Stil der 20er-Jahre mit eigenen Texten. Dabei ging es unter anderem um die Mutter, die zu aktiv bei Facebook ist, die Rumbar im Rumba-Rhythmus und ein Date, bei dem doch immer nur das Smartphone im Mittelpunkt steht. Kurz: Coors griff in seinem Programm alltägliche Themen auf und verwandelte sie sprachlich gekonnt und mit mitreißenden Melodien in Salonmusikcomedy.

Auch der ständige Vergleich mit Max Raabe blieb musikalisch nicht unkommentiert, was das Publikum sichtlich amüsierte, ist doch eine gewisse Ähnlichkeit tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Mit ihren Zugaben betonten die Musiker schließlich, dass sie – und erfreulicherweise auch ihr Publikum – gar nicht genug kriegen können von der charmant-humorvollen Musik. So wurde zum Abschied noch ein „Schnelldurchlauf“ durch das Programm intoniert, was die musikalische Qualität und den Witz der Künstler einmal mehr hervorhob. Das Publikum wollte die beiden Musiker so auch kaum gehen lassen und bedankte sich mit anhaltendem Applaus. em