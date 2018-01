Stedorfer Theaterbühne probt fleißig für „Sluuderkraam in‘t Treppenhaus“

„In Sachen Flirten sind wir ein wenig aus der Übung“

Die Bühnenbauer klotzen dieser Tage richtig ran: Schon bald sollen die Schauspieler in den fertigen Kulissen proben können. © Niemann

Dörverden - Auf dem Kulturgut Ehmken Hoff geht es fast täglich so richtig rund, denn am Freitag, 2. Februar, findet auf der Bühne in Kochs Hof die erste Vorstellung der Stedorfer Theaterbühne, „Sluuderkraam in‘t Treppenhaus“, statt. Täglich klotzen auch die Bühnenbauer ran, damit die Akteure so bald wie möglich in der kompletten Kulisse proben können.