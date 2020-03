Rücksicht auf Risikopatienten

Dörverden – Das Coronavirus ist für eine Gruppe besonders gefährlich: für Senioren. Auch regionale Altenheime sind alarmiert und haben entsprechende Vorkehrungen getroffen.

„Wir entscheiden jeden Tag aufs Neue“, sagt etwa Elke Salle, Einrichtungsleitung der Senioren- und Pflegeeinrichtung Casa Verita in Dörverden. Hier wurde schon Mitte vergangener Woche als wichtige Maßnahme zum Schutz der Bewohner und letztlich auch der Mitarbeiter ein Betretungsverbot ausgesprochen, von dem einzig externe medizinische Kräfte ausgenommen sind.

„Physiotherapeutische Behandlungen finden derzeit noch statt, da es sich um wichtige Maßnahmen für die betroffenen Bewohner handelt. Aber auch das kann sich täglich ändern“, so Salle. Zum Schutz der Bewohner sei ebenfalls bereits vor Tagen eine Abfrage der Mitarbeiter erfolgt, ob diese einen Urlaub in einem als besonders gefährdet ausgewiesenen Gebiet im In- oder Ausland verbracht hätten. „Der Schutz unserer Bewohner geht jetzt absolut vor“, sagt Salle. Die Gefahr, dass Besucher das Virus in die Einrichtung einschleppten, sei einfach zu groß.

Salle erzählt weiter vom regelmäßigen Austausch mit dem hiesigen Gesundheitsamt, den sie als sehr positiv und konstruktiv beschreibt. Auch mit dem in Verden ansässigen Betriebsarzt gäbe es einen kontinuierlichen Austausch. Salle betont, dass sie alle bislang von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen uneingeschränkt für richtig halte. „Sie kommen keinen Moment zu früh.“ Es gehe nicht um Panik. „Wenn jeder seine eigene Welt beschützt, sind wir alle beschützt.“ Daher setze sie vor allem auf den gesunden Menschenverstand.

Das gilt auch für Elke Lindhof, Leiterin der kreiseigenen Senioren- und Pflegeeinrichtungen Haus in der Bürgerei in Thedinghausen und Haus am Hesterberg in Dörverden. In diesen Häusern sieht man derzeit von solch drastischen Mitteln noch ab und Besuche sind – noch – erlaubt. Allerdings macht auch Lindhof deutlich: „Menschen, die in Risikogebieten waren oder erkältet sind, sollen sich bitte fernhalten.“

Die Folgen von Corona sind dennoch im Alltagsbetrieb beider Häuser spürbar: So wurden Gruppenangebote und Veranstaltungen im Rahmen der sozialen Betreuung reduziert und teils sogar komplett abgesagt. Auch Feierlichkeiten mit Angehörigen sind nicht mehr zugelassen, und an die Angehörigen wurde appelliert, gut zu überlegen, ob es wirklich erforderlich ist, Bewohner zu externen Veranstaltungen aus der Pflegeeinrichtung zu holen.

Ebenfalls gecancelt wurden persönliche Gespräche mit den Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Bei dringendem Beratungsbedarf finden diese nur noch telefonisch statt. Außerdem wurden Angehörige gebeten, aufgrund der belastenden Situation von persönlichen und telefonischen Anfragen bei den Pflegekräften in den Wohnbereichen abzusehen. „Wir wollen unsere Bewohner nicht abschotten, wissen aber natürlich auch nicht, ob es nicht vielleicht schon morgen doch dazu kommt“, beschreibt Lindhof die unsichere Situation. „Alle Maßnahmen dienen dem Ziel, das Infektionsrisiko für unsere Bewohner und Mitarbeiter weitestmöglich zu minimieren beziehungsweise die Infektionskette verlangsamen.“

Hinsichtlich der nicht kalkulierbaren Gefahr, dass sich die Situation in beiden Einrichtungen verschärfen könnte, wurde dem Informationsschreiben bereits die Bitte um eine etwaige Unterstützung bei der Versorgung der Bewohner durch Angehörige und Betreuer hinzugefügt. Wer dazu bereit ist, wird um eine kurze Rückmeldung gebeten: mit Angabe, mit welchem zeitlichen Aufwand die Unterstützung möglich sei. Lindhof: „Wir sammeln diese Angebote und hoffen natürlich, dass wir nicht in die Lage kommen, darauf zurückgreifen zu müssen.“

Geschlossen bleibt indes die Tagespflege im Haus am Hesterberg, wo letztmalig am vergangenen Montag eine Betreuung stattgefunden hat. Die Dauer der Schließung ist zunächst bis zum 17. April vorgesehen. nie