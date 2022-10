Rote Welle erfasst auch Dörverden

Von: Reike Raczkowski

Teilen

4 137 Menschen gingen in der Gemeinde Dörverden an die Wahlurne beziehungsweise beteiligten sich per Briefwahl. © Niemann

Dörverden – Eine rote Welle hat Sonntagabend auch die Gemeinde Dörverden überrollt. Bei Erst- und Zweitstimmen lag die SPD bei der Landtagswahl nahezu in allen Ortschaften deutlich vorne, einzig das kleine Dorf Ahnebergen bleibt schwarz, dort wählte die Mehrheit die CDU, die aber insgesamt erhebliche Verluste einstecken musste.

Die Kandidatin der SPD, Dr. Dörte Liebetruth aus Kirchlinteln, hat auch die Bürger in ihrer Nachbargemeinde überzeugt. Nach fünf engagierten Jahren im niedersächsischen Landtag und einem ebenso engagierten Wahlkampf kassierte die Politikerin 1722 von 4 103 gültigen Erststimmen (41,97 Prozent). Ihre Konkurrentin von der CDU, Hella Bachmann aus Langwedel, erreichte lediglich 1185 Stimmen (28,88 Prozent). Bei den Zweitstimmen bekam die SPD in der Gemeinde 35,83 Prozent (1 470 Stimmen), die CDU 27,37 Prozent (1123 Stimmen). Ein klarer Sieg für die 42-jährige Sozialdemokratin und ihre Partei.

2017 hatte Liebetruth in der Gemeinde Dörverden tatsächlich noch nicht so stark punkten können: Damals war die Konkurrenz durch den Stedorfer Adrian Mohr zu groß gewesen. Zwar hatte die Sozialdemokratin 2017 den Wahlkreis gewonnen, aber in der Gemeinde Dörverden war sie nur auf 34,3 Prozent gekommen. Mohr hatte 48,6 Prozent der Dörverdener Erststimmen kassiert. Die Mehrheit bei den Zweitstimmen hatte 2017 ebenfalls die CDU bekommen, 37,4 Prozent, die SPD lag damals bei 35,8 Prozent.

Zur Wahrheit gehört auch, dass die AfD die drittstärkste Partei in der Gemeinde Dörverden bleibt. Kandidat Klaus Wichmann bekam 581 Erststimmen (14,16 Prozent), seine Partei 587 Stimmen (14,3 Prozent). Das ist ein erheblicher Zuwachs. Zum Vergleich: 2017 hatte die AfD in Dörverden 6,6 Prozent der Erststimmen und 7,3 Prozent der Zweitstimmen bekommen.

Lennart Quiring, Kandidat der Grünen, kam auf 7,53 Prozent der Erststimmen. Bei den Zweitstimmen errreichten die Grünen sehr ordentliche 11,07 Prozent. Eine deutliche Steigerung gegenüber 2017, als sie bei den Erststimmen bei 3,8 Prozent, bei den Zweitstimmen bei 7,1 Prozent gelegen hatten.

Kandidat Christoph Pein erreichte in der Gemeinde 2,29 Prozent der Erststimmen, seine Partei, die FDP, kam auf 3,22 Prozent. 2017 hatten die Liberalen bei 2,9 beziehungsweise 5,8 Prozent gelegen.

Der Direktkandidat der Linken, Maik Smidt, kam auf 2,73 Prozent der Erststimmen (Zweitstimmen: 2,83 Prozent).

Lange auf sich warten ließen die Ergebnisse aus einem Wahllokal: Während Dr. Liebetruth gegen 20 Uhr bereits die ersten Gratulationen entgegennahm und Interviews gab, wurde in Barme noch bis 21.15 Uhr gezählt. Damit war die Ortschaft der letzte von insgesamt 137 Wahlbezirken im Kreis Verden, der seine Ergebnisse übermittelte. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Dörverden lag bei 61,45 Prozent.