Kinderfeuerwehr feiert große Faschingsparty: Rollentausch bei Brandschutzminis

Dörverden - Pappnasenalarm im Kultursaal in Dörverden: Die Mitglieder der vier Kinderfeuerwehren der Gemeinde und der Brandschützernachwuchs Hilgermissen feierten erstmals ein gemeinsames Faschingsfest mit Partyspielen wie Stopp-Tanz, Reise nach Jerusalem oder Luftballonlaufen. Dafür hatten die Betreuer den Kultursaal kurzerhand in eine Narrenhochburg verwandelt und mit bunten Luftschlangen, Konfetti und Luftballons geschmückt.

+ Coole Typen bevölkerten den Kultursaal. © Niemann Natürlich hatten sich die 70 jungen Gäste mächtig in Schale geworfen und sich fantasievoll kostümiert. Auch der Gemeindekinderfeuerwehrwart und Kinderfeuerwehrwart von Dörverden, Lars Hermann, sowie seine Kollegen aus den Ortschaften hatten mitsamt ihren Stellvertretern und weiteren Betreuungskräften keine Mühen gescheut und sich in äußerst kreative Outfits gehüllt. Kennt man sie ansonsten nur in Zivilkleidung oder in Uniform, musste man bei einigen schon zweimal hingucken, wer sich denn hier als Pippi Langstrumpf, knallharter Rocker, gefährlicher Tiger, als Hippie, Bauarbeiter oder gar als Schaf verkleidet hatte.

Neue Mitglieder sind in allen Kinderfeuerwehren willkommen. In Dörverden, Westen und Wahnebergen treffen sich die Kids 14-tägig (in Barme alle vier Wochen) in den örtlichen Gerätehäusern, um gemeinsam Spaß zu haben. „Kinderfeuerwehr heißt: Freunde finden, Spiel und Spaß, Basteln, Ausflüge und vieles mehr“, erklärt Hermann. Aber die Kinder sollen sich auch schon ganz konkret mit der Feuerwehrmaterie beschäftigen und spielerisch an die Rettungsorganisation herangeführt werden.

Nach gut zwei Stunden Spiel und Spaß wurden die Narren verabschiedet und der Kultursaal wieder in den eigentlichen Zustand zurückversetzt. nie