Premiere perfekt organisiert: 360 Teilnehmer bei „Dörverden läuft“

Dörverden - 360 Teilnehmer haben die Sportschuhe geschnürt und sich an der Benefizveranstaltung „Dörverden läuft“ beteiligt. „Das ist ein super Ergebnis“, freute sich Jens Künzler von der Lokalen AG Dörverden „Pro Jugend“ (LoK AG) des Landkreises Verden, deren Mitglieder die Veranstaltung in Kooperation mit dem TSV Dörverden aus der Taufe gehoben und mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern organisiert hatten.

„Gib Gas. Ein paar Meter noch. Das schaffst du!“ Künzler hatte beim ersten Charitylauf auch die Rolle des Moderators inne und feuerte mit einem Megafon lautstark die Läufer an.

Bereits am frühen Vormittag hatten sich die meisten der Teilnehmer eingefunden, um in drei verschiedenen Klassen an den Start zu gehen. Ob klein oder groß, ob laufend, joggend, walkend oder auch gehend unterwegs, bei den Routen war für jede Altersgruppe und jede Gangart etwas dabei. Die Organisatoren hatten schließlich im Vorfeld viele Laufkilometer abgespult und diverse Wege erkundet.

Zunächst machten sich rund 150 Teilnehmer auf zur 1,8 Kilometer „kurzen“ Strecke rund um den Hesterberg. Eine Stunde später startete bereits der nächste Wettbewerb, der mit fünf Kilometern Länge zum Wolfcenter in Barme und wieder zurück führte. Die rund 40 fittesten Läufer wagten sich dann an die Königsdisziplin des Tages, den Schuhplus-Lauf über zehn Kilometer, der sie gleich zweimal rund um das Wolfcenter führte.

+ „Hafensänger“ Oliver Wolf mit Zyan und dessen Familie. © Niemann

Viele der Teilnehmer waren mit Kind und Kegel oder Hund gekommen. Und nicht wenige machten sich einen Spaß daraus, erst kurz vor dem Ziel noch einmal einen gewaltigen Sprint hinzulegen, um dann mit Tempo über die Ziellinie zu laufen. Und zur Freude der Veranstalter nahmen auch mehrere Vereine und Firmen aus umliegenden Gemeinden in kleinen Teams an den verschiedenen Läufen teil.

Der Erlös ist für den Verein „Hafensänger & Puffmusiker“ bestimmt, der, wie wir bereits mehrfach berichteten, die Kosten für die sogenannte Petö-Therapie für den fünfjährigen Zyan Tuac aus Wahnebergen übernimmt. Die Veranstalter haben bewusst diesen engagierten Verein ausgewählt, bei dem die Unterstützung von Kindern im Fokus steht.

Lob und Anerkennung für die Lokale AG, den TSV und für die vielen Helfer vor Ort gab es reichlich, kein Wunder, hatten sie doch auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Bullenreiten, Torwandschießen und Grillstation gesorgt.

Seit 20 Jahren hatte es keine vergleichbare Veranstaltung in Dörverden gegeben. Die früheren Volksläufe hatte der langjährige Schulleiter Hans-Heinrich Bohne ins Leben gerufen. „Wir werden ,Dörverden läuft’ auf jeden Fall wiederholen. Vielleicht wird sogar eine jährliche Veranstaltung daraus“, sagte Künzler am Abend zufrieden. Der Erfolg sei den Organisatoren die Motivation. Wie hoch der Charity-Betrag letztendlich geworden ist, werde in Kürze bekannt gegeben. - nie