„Hafensänger“ in Hülsen: „Alle hier sind positiv verrückt“

Von: Wiebke Bruns

Ehrgeizig gingen die jungen Fußballer, hier die Spieler des FC Verden 04 und des HSV, in die spannenden Begegnungen auf dem Hülsener Sportplatz. © Bruns

Das U11-Benefizturnier der „Hafensänger & Puffmusiker“ erwies sich auch bei seiner elften Auflage als voller Erfolg. Vor allem für den Verein „Hunde für Handicaps“.

Hülsen – Erst zum zweiten Mal war es keine Mannschaft eines Bundesligisten, die beim jährlichen U11-Benefizturnier des Vereins „Hafensänger & Puffmusiker“ gesiegt hat, sondern der TSV Havelse aus der Region Hannover. Neben der Siegermannschaft gab es am Sonnabend einen großen Gewinner. Der Verein „Hunde für Handicaps“ wird mit dem Erlös des Turniers und Familientages unterstützt.

Freuen sich über die große Spendenbereitschaft: Stefanie Eckhoff und Oliver Wolf. © Bruns

„Wir sichern immer fest 5000 Euro zu. Es sind aber schon weitere Spenden auf unserem Konto eingegangen“, verkündete der Vereinsvorsitzende Oliver Wolf, als er um 13 Uhr Stefanie Eckhoff ans Mikrofon bat. Die Kirchlintlerin ist im erweiterten Vorstand des Berliner Vereins und hat mit dem Golden Retriever Ole selbst einen Assistenzhund an ihrer Seite. „Er hilft mir, wenn ich stürze, öffnet Türen, räumt Wäsche ein und aus“, nannte sie einige Beispiele, wo ihr Ole im Alltag eine große Hilfe sei. „Der Verein ,Hunde für Handicaps' bildet Hunde zu Assistenzhunden aus“, erklärte sie und bezifferte die Kosten für jeden Hund mit 30 000 bis 35 000 Euro. „Deshalb sind wir sehr dankbar, dass uns die ,Hafensänger & Puffmusiker' unterstützen.“

Kassen finanzieren nur Ausbildung von Blindenhunden

Später berichtete sie von derzeit mehreren Mensch-Hund-Teams in der Ausbildung, wo diese Kosten gerade anfallen. Unterstützung von Krankenkassen gebe es aktuell lediglich für Blindenhunde. „Das heißt, wir brauchen Spenden, Spenden, Spenden“, appellierte „Oli“, wie ihn gefühlt alle nennen. Der Aufruf galt für den Turniertag und darüber hinaus, denn alle Beträge, die noch eingehen, werden weitergeleitet.

Ordentlich etwas eingespielt hat wieder die Tombola mit 7500 Losen. Um kurz nach 13 Uhr waren alle Lose verkauft. Aber niemand hat den Hauptgewinn, ein E-Bike im Wert von 2500 Euro, abgeholt. Das sorgte für Verwunderung. „Wir warten eine Woche ab. Vielleicht meldet sich jemand, der noch ein Los in der Tasche hat“, so die Hoffnung der Hafensänger.

Es war das elfte Turnier dieser Art und der Aufwand, den die Hafensänger am Turniertag und im Vorfeld betreiben, ist immer groß. Sehr dankbar ist der Vorsitzende somit für die Unterstützung zahlreicher Helfer aus dem eigenen und anderen ortsansässigen Vereinen. Rund hundert seien vor Ort im Einsatz. Ohne sie würde es nicht gehen. „Das ist schließlich keine Ein-Mann-Show.“

„Viel Stress, aber alle sind positiv verrückt“, sagte der Eystruper. Vor der Eröffnung morgens um 10 Uhr sei er immer noch nervös. „Bis die letzte Mannschaft eingetroffen ist.“ Dieses Jahr machte es ein Verein ziemlich spannend für ihn, aber alles ist super gelaufen.

Team des TSV Havelse belegt den ersten Platz

Ganz besonders für den TSV Havelse. Noch mitten im Turnier, da hatten sie alle Spiele, davon eines sogar in Unterzahl, gewonnen, zeigte sich deren Trainer Hakim Sahnoun sehr beeindruckt. Von der Leistung seiner Jungs und der Hafensänger. „Die Organisation ist super. Wir sind begeistert. Es wurde an alles gedacht“, sagte er. „Nur nicht an Pizza für die Trainer“, ergänzte er lachend. Leider musste einer seiner Spieler zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Verletzung erwies sich aber zum Glück nicht als schwer. Getröstet hat ihn gewiss der Turniersieg, an dem auch der Verletzte Anteil hatte.

Zufällig vorher auf dem Siegerpodest geknipst: die späteren tatsächlichen Sieger vom TSV Havelse. © Bruns

Für alle, die den Erfolg für den Verein „Hunde mit Handicaps“ vergrößern möchten, hier noch die Kontonummer der Hafensänger bei der Volksbank Niedersachsen Mitte: IBAN: DE42 2569 1633 4825 8253 00. Unbedingt den Betreff „Hunde für Handicaps“ oder „Benefizturnier“ verwenden.