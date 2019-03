Mann randaliert und schlägt Scheiben ein

Ein Mann, der schon bei einer Schlägerei in Dörverden-Westen auffällig war, randalierte erneut und verletzte sich mit einem Messer selbst.

Ein 44jähriger, der am Freitag Abend bereits bei einer Schlägerei in Dörverden-Westen aggressiv aufgetreten war, randalierte gegen Mitternacht in Dörverden, wie die polizei mitteilt. Der Mann schlug einige Scheiben einer Spielhalle und eines Imbiss-Restaurants in der Großen Straße ein.

Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann unkooperativ und verletzte sich selbst mit einem Messer. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Dörverdener durch die Polizeibeamten festgesetzt und den Rettungskräften übergeben werden, um ihn der nötigen ärztlichen Versorgung zuzuführen.

