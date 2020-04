Betrunkener Fahrer wird von Polizei angehalten und verletzt drei Beamte

Ein Mann hat in Dörverden mehrere Polizisten verletzt, als diese ihn wegen Trunkenheit im Verkehr zur Rechenschaft ziehen wollten. Nun erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

Dörverden - Der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz war der Polizei am Freitagnachmittag durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen, heißt es in einer Meldung der Beamten. Am Bürgermeister-Fiedler-Ring stoppte das Fahrzeug demnach und sollte kontrolliert werden.

Der 29-jährige Fahrer habe allerdings versucht wegzulaufen und sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestoppt werden, heißt es weiter. Daraufhin habe er versucht, gegen die Kontrolle aktiv zu wehren. Die Beamten mussten ihn laut eigenen Angaben mit körperlicher Gewalt und unter Einsatz von Pfefferspray bändigen.

Mit der Unterstützung von zwei weiteren Streifenwagenbesatzungen konnte der Betrunkene letztendlich fixiert und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Beamten entnahmen dem augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann eine Blutprobe.

Drei Beamte wurden bei dem tätlichen Angriff leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Gegen den Verursacher wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und Körperverletzungen eingeleitet.