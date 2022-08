Zwei Polarwölfe stellen einen Moschusochsen im Wolfscenter Dörverden

Von: Christel Niemann

Eindrucksvolles Diorama im Wolfscenter: Zwei Polarwölfe stellen einen Moschusochsen. © Christel Niemann

Ein neues Arktis-Diorama zeigt im Wolfscenter eine spannende Szenerie. Eine große Infotafel liefert weitere Informationen.

Dörverden – Es ist eine Szenerie voller Spannung: zwei Wölfe und ein Moschusochse. Die beiden Jäger belauern den mächtigen Vierbeiner, der seinerseits die Verfolger nicht aus den Augen lässt. Was mag als nächstes passieren? Diese Bilder spielen sich dann nur im Kopf des Zuschauers ab, zu Gast im Wolfscenter in Dörverden.

Nach mehrmonatiger Bauphase wurde im Wolfcenter das von den Inhabern Christina und Frank Fass lang ersehnte Arktis-Diorama fertiggestellt. Die Besucher können nun die zwei Polarwölfe, die einen Moschusochsen stellen, bestaunen. „Für uns stand im Vordergrund, die arktische Landschaft so gut wie möglich nachzubilden“, erzählt Frank Fass.

So wurde extra eine große gekrümmte Wand in den Ausstellungsraum gebaut, die die Künstlerin Anne Richard aus Langwedel mit einer authentischen Szene als Hintergrundbild bemalt hat. Weiter wurde dieser Landschaftseindruck im Vordergrund mittels Felsennachbauten und jeder Menge ausgelegtem Kunstschnee fortgesetzt. Das Diorama wird permanent von einem Schneesturmgeräusch umgeben, was den Eindruck tatsächlich in der Arktis zu sein nachhaltig verstärkt.

Eine Tafel informiert über die Verbreitung der Wölfe. © Christel Niemann

Bildschirm und Schneesturm

Das visuelle Erlebnis wird zusätzlich noch durch einen seitlich am Diorama positionierten großen Bildschirm optimiert, der reale Jagdszenen von Wölfen auf Wapitis und Bisons in Nordamerika zeigt. Auch im Außenbereich gibt es eine informative Neuerung für die Besucher: Hier wurde vor einer Woche eine große Karte angebracht, die auf Basis von Zahlen von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) über die bundesweite Situation im Wolfs- Mentoringjahr im Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 informiert. Demnach waren in diesem Zeitraum 158 Rudel, 27 Paare und 20 territoriale Einzeltiere bekannt. Die Wölfe kamen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor.