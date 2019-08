Iris Schünemann baut Etageren / Die Nachfrage ist groß

+ Etageren in allen Farben und Formen und aus den unterschiedlichsten Materialien finden sich im Ausstellungsraum von Iris Schünemann.

Dörverden – Eigentlich ist Iris Schünemann Leiterin des Bürgerbüros der Stadt Verden. Doch in ihrer Freizeit stapelt sie am liebsten hoch und baut die fantasievollsten Etageren. Ihre Bohrmaschine liegt stets einsatzbereit auf dem Tresen in der Garage. „Sie ist mein wichtigstes Arbeitsgerät“, sagt Schünemann, die unter dem Künstlernamen „Mimi – die perfekte Hochstaplerin“ altes und neues Geschirr aus Porzellan oder Kunststoff sowie auch alltägliche Gebrauchsartikel zu Etageren verarbeitet.