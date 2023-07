Neuer Entdeckerpfad führt durch Westen

Von: Christel Niemann

Teilen

Mit dem Smartphone als Begleiter können sich Interessierte jetzt auch in Westen auf einen digitalen Entdeckerpfad begeben und sich zu interessanten Orten navigieren lassen. © Niemann

Mit dem Smartphone als Begleiter oder vom heimischen PC aus an verschiedenen Orten in Deutschland auf Entdeckungstour gehen, das ermöglicht das Projekt „Stadt-Land-Erleben“ mit einer Web-App. Ab sofort gibt es auch in Dörverden-Westen einen Entdeckerpfad.

Dörverden – 109 der sogenannten Entdeckerpfade haben die Diplompädagogin Tanja Huppertz und die Geologin Dr. Carolin Huppertz aus Dörverden bereits entwickelt und online gestellt – und seit dieser Woche ist auch die Ortschaft Westen dabei. Bei der Eröffnung vor der Kirche Westen im Beisein von Bürgermeister Alexander von Seggern, Pastorin Corinna Schäfer und Annita und Johann Schröder sprachen die Initiatoren auch über die Ziele und Absichten, die sie mit diesem Projekt verbinden. „Wir möchten dabei helfen, dass die Nutzer Zusammenhänge zwischen der Landschaft, der Geschichte und der Natur verstehen. Der digitale Guide soll die Vielfalt in Deutschland zeigen und das Interesse von Menschen ebenso für die Umwelt wie für ihre unmittelbare Umgebung wecken. Es gibt auch vor der eigenen Haustür viel Schönes, sodass man gar nicht zwingend in die Ferne schweifen muss“, so die Guide-Entwickler, die darüber hinaus auch die Vermittlung von Wissen durch den digitalen Führer verfolgen. Bildung sei schließlich wichtig, um viele aktuelle Herausforderungen zu meistern.

Deshalb setzten sie sich auch bundesweit sowie an zwei Orten in Österreich für einen nachhaltigen Schutz und den Erhalt von Natur und Kulturgütern ein. „Der Entdeckerpfad ist ein Angebot, das absichtlich niedrigschwellig auch die Westener Geschichte und Architektur begreifbar macht und allen daran interessierten Menschen den Zugang zu Wissen und Informationen bietet.“ Und selbst die architektonischen Besonderheiten können bereits für Kinder spannend sein, da flankierend ein Quiz auf dem Display erscheint.

Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit

Apropos Kinder: Den kleinen Wanderern wird der niedliche „Lugo“ bestimmt gut gefallen. Das putzige Maskottchen ist immer mit dabei, auch, wenn es kleine Quizfragen zu beantworten gilt. „So macht auch der Nachwuchs begeistert mit“, meint Dr. Carolin Huppertz, die ein Plus auch darin sieht, dass es keinen Zeitdruck gibt. „Man kann sich den Rundgang so einteilen, wie man möchte oder ihn vorher auch schon daheim mal ausprobieren.“

Aktuell gibt es im Landkreis Verden vier Entdeckerpfade: in der Stadt Verden, im Gebiet der Verdener Dünen, in Kirchlinteln und jetzt auch in Westen. „Es wird aber noch weitere Entdeckerpfade im Landkreis geben“, so Carolin Huppertz, die bis zum Onlinestart mit einem Zeitfenster von bis zu zwei Jahren kalkuliert. Potenzial für weitere Entdeckerpfade sei schließlich reichlich vorhanden. Beispielsweise in Thedinghausen, Achim oder im Teufelsmoor.

„Entdeckertouren verstehen wir als Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, da sie zum einem allen Menschen den kostenlosen Zugang zu Wissen ermöglichen und zum anderen Einblick in wissenschaftliche Fragestellungen geben, ohne den Nutzer mit Lektionen zu überfrachten.“ Bei der Eröffnung hatten die Teilnehmer die Navigation jedenfalls schnell im Griff, und stöberten beim Spaziergang zu vier der insgesamt 18 Stationen nach Informationen. Wer den Guide nun einmal selbst einmal ausprobieren will, geht einfach auf die Webseite www.stadt-land-erleben.de, und wählt den Ort, den er besuchen möchte. Eine Anmeldung ist nicht nötig, auch nervige Cookies gibt es nicht. Stattdessen bittet „Stadt – Land – erleben“ am Ende der digitalen Tour um eine frei wählbare Spende. „Der Guide für Westen wurde ehrenamtlich erstellt“, sagt Carolin Huppertz. Folglich trägt jede Spende und jeder Sponsor dazu bei, dass das Angebot weiter wachsen kann.