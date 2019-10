Partnerschaft auf festen Füßen

Dörverden – Die Partnerschaft Verden-Shiyane steht auf festen Füßen. Dieses Fazit zogen Superintendent Fulko Steinhausen, Rolf Görnandt, Pastor der Kirchengemeinde Dörverden und die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses, Urte Trutzenberger, aus ihrer Delegationsreise in den Partnerkirchenkreis Shiyane Ende September. Von den neun Partnergemeinden besuchten sie sieben Gemeinden. Um mit vielen Bildern von der Reise und den gewonnenen Eindrücken zu berichten, hatten die Rückkehrer in das Gemeindehaus Dörverden eingeladen.

„Sicher gibt es in Südafrika viele Probleme wie Arbeitslosigkeit und Gewalt, aber die Lebendigkeit des Gemeindelebens dort ist zutiefst beeindruckend. Ich bin beschenkt nach Hause gegangen. In vielen Bereichen können wir von der Gemeindearbeit dort lernen“, erzählt Superintendent Steinhausen. Die Abordnung habe beeindruckende Treffen erlebt, zum Beispiel den Heritage Day oder das Sunday-School-Treffen, an dem circa 500 Schulkinder und 100 Erwachsene teilnehmen. „Ich möchte die Partnerschaft auf jeden Fall gleichberechtigt sehen und habe während des Besuches zutiefst verstanden, welchen Sinn die Hilfsprojekte haben“, so Steinhausen. Angesichts der großen Armut in der ländlichen Region seien das Patenkinderprojekt und das Food-Hamper-Projekt (Lebensmittelspenden) nach wie vor sehr sinnvoll.

„Unser Besuch ist ausgesprochen ernst genommen worden. Wir sind mit vielen Funktionsträgern des Kirchenkreises und der Gemeinden in Kontakt gekommen. Es war an jeder Stelle zu spüren, dass die langjährige Partnerschaft sehr geschätzt wird und dass wir eine gemeinsame Basis haben im Verständnis der Partnerschaft“, sagt auch Pastor Görnandt.

Ein Ergebnis der Delegationsreise sei, dass die Kommunikation sowohl auf Kirchenkreis- als auch auf Gemeindeebene gestärkt werden soll. Dabei sollen moderne Formen der Kommunikation, wie zum Beispiel WhatsApp, genutzt werden.

Ein wenig überschattet wurde die Reise durch die Unruhen in der Kirchenleitung der ELCSA (Evangelical Lutheran Church in Southern Africa). Auf Leitungsebene wurden bereits vor einigen Jahren mehr als 40 Millionen Rand veruntreut, was in etwas drei bis vier Millionen Euro entspricht. Mittlerweile seien die beiden Verantwortlichen ermittelt und an der vollständigen Aufklärung werde, besonders durch den Druck der Superintendenten und der Kirchenkreise, gearbeitet, so Steinhausen. Er betonte aber ausdrücklich, dass die eigentliche Arbeit in den Gemeinden nicht unter den Vorkommnissen gelitten habe.

Steinhausen, Trutzenberger und Görnandt stimmen darin überein, dass die Delegationsreise äußerst fruchtbar war. Für 2020 sind daher eine größere Delegationsreise und Austauschprogramme in Vorbereitung. ahk