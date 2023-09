Papier Ehlen: Dörverdener Filiale schließt

Von: Christel Niemann

Leider gehört dieses Bild bald der Vergangenheit an: Papier Ehlen schließt in Dörverden. © Niemann

Bei Papier Ehlen in Dörverden gehen zum Jahresende die Lichter aus. Es fehlt an fachkundigem Personal.

Dörverden – Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern, dass die Tage von Papier Ehlen in Dörverden gezählt sind. Dort gehen zum Jahresende die Lichter aus. Das Unternehmen, das in Norddeutschland 17 Filialen mit Schreibwaren, Büchern, Geschenkartikeln und einer Postfiliale betreibt, hat die Geschäftsräume in der Großen Straße 55 bereits gekündigt und der Kontrakt mit der Deutschen Postpartnerfiliale, die quasi ein Geschäft im Geschäft ist, wurde nach Aussage von Geschäftsführer Jürgen Maerz ebenfalls aufgelöst.

Für Dörverden ein herber Verlust, den auch Maerz bedauert, zumal nicht wirtschaftliche, sondern ausschließlich personelle Gründe das Aus für die Filiale herbeigeführt haben, die das Unternehmen im Juli 2015 eröffnet hat. „Die Filiale läuft gut, wir sind zufrieden, die Kunden sind da, was aber fehlt, ist Personal“, erzählt Maerz.

Weiterhin wird es in Dörverden Post- und Paketdienstleistungen geben. © Niemann, Christel

Seitdem sich die langjährige Filialleitung beruflich neu orientiert habe, sei er hinsichtlich des Personals dabei zu jonglieren, da keine adäquate Nachfolge mit Affinität zu Büchern gefunden wurde. „Ohne entsprechende Kenntnisse funktioniert das Ganze aber nicht“, fügt er hinzu. „Es ist bitter, aber es ist so.“

Aktuell halte Martina Kappel den Filialbetrieb in Dörverden mit Unterstützung von Mitarbeitern aus anderen Filialen aufrecht. „Das ist auf Dauer aber keine Lösung. Die Kosten sind aufgrund der überwiegend weiten Anfahrtswege der Kollegen hoch, weshalb das Festhalten an der Filiale wirtschaftlich nicht länger vertretbar ist“, gibt Geschäftsführer Maerz offen zu.

Für Papier Ehlen gibt es laut Maerz definitiv kein Zurück. „Die Schließung zum Jahresende ist Fakt“, betont der Filialleiter, lässt aber zugleich durchblicken, dass durchaus Hoffnung besteht, dass es auch zukünftig ein Geschäft mit vergleichbarer Ausrichtung inklusive Postfiliale am Standort geben könnte. „Es gibt eine Interessentin, die aber noch unschlüssig ist und sich aktuell noch in der Findungsphase befindet.“

Sicher wisse er, dass das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen am Ort auch in Zukunft bestehen wird, da es durch die Deutsche Post gesetzlich verpflichtend sichergestellt werden muss. „Ich weiß, dass die Post bereits entsprechende Gespräche mit potenziellen Betreibern führt", so Maerz.