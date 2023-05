Offene Türen in die Dörverdener Geschichte

Von: Christel Niemann

Lust und Leinen: Christa Fenzau, Johanna Sprei und Heike Henze am Spinnrad. © Niemann, Christel

Viele Besucher erkunden Aktivitäten auf Kochs Hof und Ehmken Hoff. Aber es werden auch neue Mitstreiter gesucht.

Dörverden – Die Konkurrenz war groß am Sonntag. Dennoch kamen viele Besucher, als der Verein Ehmken Hoff und die H. F. Wiebe-Stiftung zum Tag der offenen Tür auf das Kulturgut eingeladen hatten. Offenbar bereuten sie ihre Entscheidung für Dörverden nicht und waren voll des Lobes hinsichtlich der Möglichkeiten, die das schmucke historische Gebäudeensemble bietet.

Kenner wissen natürlich längst, welche Schmuckstücke Ehmken Hoff und Kochs Hof sind. Beide repräsentieren viele hundert Jahre Dörverdener Geschichte. 2011 wurde Kochs Hof eingeweiht, 2012 folgte das Fachwerkhaus Ehmken Hoff als optimale Erweiterung dieser Institution und Spiegel einstigen bäuerlichen Lebens. „Es ist, als hätten die Gebäude schon immer genauso hier gestanden“, fanden nicht wenige Besucher, die Gebäude und Außenanlagen mit großem Interesse erkundeten.

Interesse fand ebenso die Ausstellung mit Bildern der Malerinnen Bärbel Drewes und Regina Röhrs. An diesem Nachmittag wurde sie eröffnet, sie läuft noch bis einschließlich Pfingstmontag im Ausstellungsraum des Kulturguts. Außerdem hatten die Organisatoren um die Vereinsvorsitzende Eva Meinken die Aktionsgruppen von A wie Alteisenfreunde bis Z wie Zeitinsel motiviert, sich den Besuchern vorzustellen.

Die kreativen und in Sachen Nähen geschickten Damen der Aktionsgruppe Lust und Leinen sowie Kunst und Kultur gaben ebenso Einblicke in ihr Schaffen, wie alle anderen Aktionsgruppen und luden zum Mitmachen ein. Das Kulturcafé hatte geöffnet und in nostalgischem Ambiente gab es von den Mitgliedern der Aktionsgruppe Kochen selbstgebackene Torten und Kuchen. So konnte sich bei einer Kaffeepause so manch interessantes Gespräch entwickeln.

„Der Verein Ehmken Hoff zählt zurzeit annähernd 600 Mitglieder, ist also im Grunde genommen gut aufgestellt, doch es fehlt der Nachwuchs“, gibt die Vorsitzende unumwunden zu. Längst nicht alle Mitglieder seien aktiv. Nur etwa 100 tatkräftige Mitglieder engagierten sich nach Meinkes Auskunft. Deshalb seien in nahezu sämtlichen Aktionsgruppen neue Mitstreiter willkommen.

Beispielsweise sucht die Aktionsgruppe Lust und Leinen dringend weitere fleißige Näher(innen). Die Hobbyschneiderinnen produzieren Handgenähtes aus edlen Stoffen, stellen Kleidung, Taschen, Beutel, Allerlei für Kinder, Kissen, Tischdecken und Accessoires aus überwiegend altem Leinen und aus Baumwolle her. Ganz viel Zeit stecken die Frauen, von denen keine das Schneiderhandwerk gelernt hat, in die Produktion. „Natürlich geben wir uns große Mühe, damit wir das Endprodukt guten Gewissens verkaufen können“, sagt Christa Fenzau. Eine gewisse Qualität wird vorausgesetzt und auch im Stil müsse das Produkt zu den verwendeten Stoffen passen. Die schönen oder ungewöhnlichen Eigenschaften eines Stückes versuchen sie dabei zu erhalten oder hervorzuheben. Das kann ein Muster sein, eine alte Schließe, ein gut vernähtes Knopfloch oder, besonders begehrt, ein Monogramm, das Aufschluss gibt über den früheren Besitzer. Heike Henze: „Das ist immer sehr spannend. Die Stücke lagen ja oft über Jahrzehnte in der Ecke, auf Dachböden oder ganz hinten in einem Schrank. Wir holen sie wieder ans Tageslicht, wo jeder sehen kann, mit wie viel Aufwand und Liebe zum Detail die Menschen früher Textilien hergestellt haben.“

