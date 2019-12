Oberschule Dörverden: Angebot von Seife bis Tombola

Dörverden – Wenn sich Scharen von Besuchern in Fluren und Mensa drängen, die mit Lichtern und Girlanden festlich geschmückt sind, Weihnachtsmusik erklingt und es nach Plätzchen, Waffeln, Mandeln, Hot Dogs und frischem Popcorn duftet, dann ist Weihnachtsbasar in der Oberschule Dörverden.

Schüler, Lehrer und nicht zuletzt Schulleiter Joachim Kruse durften sich über mehrere hunderte Besucher freuen. „Der Andrang ist enorm. Dabei haben wir gerade erst angefangen“, stellte Kruse erstaunt fest, nachdem es bereits zehn Minuten nach Marktstart kaum noch einen freien Sitzplatz in der Mensa gab. Dichtes Gedränge und Geschiebe herrschte an den Ständen, an denen die Schüler teils mithilfe von Lehrern und Eltern jede Menge weihnachtlichen Zierrat verkauften. Alles war von den Schülern selbst hergestellt worden. Es fanden sich kreative wie bunte Adventskränze, selbst gebackene Plätzchen, duftende Kerzen und Seifen, Geschenkanhänger aus Papier, Krippen, Vogelhäuschen, Holzwichtel, Schutzengel und vieles mehr. Nicht nur Angehörige und Freunde waren gekommen, sondern auch ehemalige Lehrer und künftige Schüler schauten mit ihren Eltern vorbei.

Eine 9. Klasse hatte Flohmarkttische mit einem bunten Sammelsurium an Kuriositäten bestückt, während es am Stand der Bücherei AG von Beate Strohmeyer Lesestoff gab. Darüber hinaus verteilte der Nikolaus (Yigit Kaldinici) Nüsse und Mandarinen. Tombola, Kunstausstellung mit Schülerbildern und Mitmachaktionen wie Basteln, Malen, Schneeballwerfen oder drei Selfie-Wände rundeten das Programm ab.

Eine schöne Veranstaltung, die bei vielen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest gesteigert haben dürfte. Der Erlös kommt den Klassenverbänden zugute, die Aktivitäten, wie Abschluss- oder Klassenfahrten finanziell bezuschussen. nie

Weitere Fotos auf

www.kreiszeitung.de