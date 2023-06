75 Jahre in Hülsen: Norka feiert Kronjuwelenhochzeit

Von: Henning Leeske

Mit dem Werbeschild der jungen Norka: Nicole Sass. Florian Schönfeld, Martin Stäcker, Gerd Stäcker, Wolfgang Reichelt, Peter Bohlmann, Sigfried Deutsch (IHK) und Alexander von Seggern (von links). © Leeske

Den Hülsener Beleuchtungsexperten Norka gibt es bereits seit 75 Jahren, die Geschichte des Unternehmens sei auch ein Stück Gemeindegeschichte, so Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern.

Hülsen. Fast 200 Gratulanten kamen zum Produktionsstandort der Norka GmbH nach Hülsen und feierten das 75-jährige Firmenjubiläum. „Das ist schon ein ganz besonderer Moment für mich“, sagte Seniorchef Gerd Stäcker in der Feierstunde vor der Belegschaft und Gästen. „Ich bin in der glücklichen Lage, die Entwicklung der Firma seit der Gründung durch meinen Vater 1948 selber miterlebt zu haben“, so Stäcker weiter.

Die damals junge Firma im Geschäftsfeld Beleuchtung suchte von ihrem Hamburger Stammsitz aus einen Produktionsstandort und wurde in Hülsen fündig. Zum einen gab es eine intakte Immobilie und zum anderen viele Arbeitskräfte wegen des Flüchtlingsheimes nach dem Zweiten Weltkrieg. „Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern, die hier zusammen mit uns ihr Leben verbracht haben“, dankte der gebürtige Hamburger. Weiter lobte Stäcker die große Ehrlichkeit seiner Mitarbeiter und drückte seine tief empfundene Dankbarkeit gegenüber der Belegschaft für 75 Jahre Norka aus. „Ich sehe die Marke Norka, die leuchtet wie damals“, ging er auf das Produkt der hochqualitativen Leuchten ein.

„Wenn wasserdicht, dann Norka-Licht“

Natürlich gab der Unternehmer auch noch den Werbespruch der Firma mit Weltruf zum Besten: „Wenn wasserdicht, dann Norkalicht“. Veranschaulicht wurde der markige Spruch mit einem Werbeschild aus der Frühzeit der großen Leuchte aus Hülsen. Zum Abschluss gab der Firmenchef den anwesenden Kommunalpolitiker Alexander von Seggern und Landrat Peter Bohlmann noch einen Wunschmit auf den Weg. „Ein dritter Allerübergang wäre für den Wirtschaftsstandort hier in Hülsen ganz wichtig“, so Stäcker.

Bezeichnenderweise gab Bohlmann seine Verspätung wegen der Baustelle an der Allernordbrücke postwendend zu. Er hob das innovative und industrielle Potenzial des Landkreises Verdens hervor. Gerade die Norka sei ein gutes Beispiel dafür. „Hülsen hat durch die Gebietsreform mit Norka eine Perle mit in den Landkreis gebracht“, sagte Bohlmann. Selber habe der gelernte Heizungsbauer Bohlmann den Chef Stäcker schon in seinem ersten Beruf erlebt, als er bei Norka zur Montage arbeitete. „Gerd Stäcker habe ich damals schon ab sieben Uhr in der Früh in seinem braunen Kittel durch die Werkstätten laufen gesehen“, erinnerte sich der Landrat.

Norka sei laut Bürgermeister Alexander von Seggern ein wichtiges Stück Gemeindegeschichte. Er drückte die starke Verbundenheit von Norka mit Hülsen und der Gemeinde Dörverden aus. Das sei wie in einer Ehe, die schon 75 Jahre andauere. „Dann spricht man von einer Kronjuwelenhochzeit“, so der Bürgermeister. Der Name Norka strahle wie eine Leuchte für die Gemeinde Dörverden und biete vielen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz beziehungsweise einen tollen Ausbildungsplatz.

„Wir sind die Dreifachstecker“, scherzte der Präsident des Unternehmerverbandes Verden-Rotenburg Wolfgang Reichelt von der Firma Block. Denn die Stäckers und er seien schon sehr lange zuverlässige Mitstreiter bei Charity-Aktionen gewesen, wofür Reichelt sich ausdrücklich bedankte. Im Anschluss feierte die Geschäftsführung in Person von Martin Stäcker, Florian Schönfeld und Nicole Sass noch ausgiebig mit der Belegschaft, die übrigens ihren Chefs eine riesige Marzipantorte spendierte.