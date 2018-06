Trampolinturnen beim TSV Dörverden: Nichts hält sie am Boden

Dörverden - Einen Salto, mal doppelt, mal mit Schraube, mal nur eine Dreiviertel-Drehung, und das alles in atemberaubenden Höhe. Wer eine andere Richtung im Turnen einschlagen möchte, kann sich im TSV Dörverden beim Trampolinturnen versuchen.

Schon länger erlebt das Trampolin seine Renaissance, und fast in jedem Garten steht eines der kreisrunden Geräte, auf dem Klein und Groß so wunderbar herumspringen können. Das ist zwar sehr gut für die Bewegung, hat aber mit dem klassischen Trampolinsport nichts zu tun. „Manche Kinder kommen zum ersten Mal zum Training und sagen, das können wir ja alles schon“, erzählt Übungsleiter Marcel Evers. „Die muss ich erst einmal zurück auf den Teppich holen.“

Denn in der Trampolin-Sparte wird auf dem Gerät geturnt und nicht gesprungen. Und was von außen so leicht und schwerelos aussieht, ist das Ergebnis oft jahrelangen, harten Trainings. Mit dem „Hüpfen“ auf einem Freizeittrampolin, so Evers, habe der Sport bei ernsthaftem Betreiben nichts gemein.

Mehrere Meter hoch in die Luft fliegen, Salti machen – Trampolinturnen macht Spaß, sollte aber nicht unterschätzt werden. „Das schöne Gefühl zu fliegen“, ist auch für Co-Trainerin Elisa Walter das, was den Reiz dieses Sports ausmacht. „Man fliegt relativ lange. Das macht richtig Spaß“, ergänzt sie, atmet tief ein und springt mit aller Kraft ins Trampolin. Die 16-Jährige liebt den Sport.

+ Fliegen ist schön: „Warm up“ mit den Übungsleitern Elisa Walter und Marcel Evers. © Niemann

„Trampolinturnen sieht leicht aus, erfordert aber viel Disziplin, Konzentration und Körperbeherrschung“, berichtet Evers, der den Sport einige Jahre auch aktiv ausgeübt hat. Allerdings sei eine korrekte Anleitung und ständiges Üben eine wichtige Grundvoraussetzung.

Walter hat recherchiert, das der TSV Dörverden landkreisweit der einzige Verein ist, der Trampolinspringen als eigenständige Sparte anbietet. „In anderen Vereinen läuft das mehr nebenbei“, sagt die junge Frau, die selbst der Wettkampfgruppe im Verein angehört.

Während Aktive wie Walter – sie ist seit über zehn Jahren dabei – in atemberaubender Geschwindigkeit und Präzision ihre Figuren auf dem Trampolin springen, geht es in der Gruppe „Jump for you“ oder bei den Kindern ruhiger zu – insbesondere für Einsteiger. Ihnen stehen Evers und Walter als Übungsleiter zur Seite. Außerdem sorgen Matten an den wichtigen Stellen für eine sanfte Landung.

Für beide Übungsleiter steht der Spaß im Vordergrund. „Nebenbei werden noch viele Muskelgruppen und der Gleichgewichtssinn sowie die Koordinationsfähigkeit trainiert. Auch ein bisschen Kraft- und Koordinationstraining gehört dazu, was wiederum Körpergefühl und -wahrnehmung stärkt.“ Trampolinturnen, so der Trainer, sei für nahezu jeden geeignet. Aber da das Gerät über einen Meter hoch ist und gute Springer locker mehrere Meter in die Höhe springen, rät er, nur im Verein und unter professioneller Aufsicht zu trainieren. „Wir geben unseren Schützlingen genaue Anleitungen und bremsen, wenn sie zu übermütig werden und sich zuviel zutrauen.“

Wer sich für den Trampolinsport interessiert, kann sich unter der Handynummer 0172/2764292 mit Marcel Evers in Verbindung setzen oder auf der Homepage des TSV Dörverden unter www.tsv-doerverden.de informieren.

Trainingszeiten: Mittwoch, 17 bis 18.30 Uhr, Kinder von sechs bis zehn, und 18 bis 20 Uhr, Kinder ab zehn Jahren (Wettkampfgruppe).

Dienstag, ab 19 Uhr, „Jump for you“, freies Training für Jugendliche. nie