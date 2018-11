Ernährungsprojekt: Westener Kinder zu Gast auf Lohmanns Hof

Westen - „Von der Hand in den Mund“ hätte als Motto am Dienstag auf Lohmanns Hof noch viel besser gepasst als „Vom Hof auf den Teller“, dem Bildungsprojekt der Landfrauen. Der Bio-Betrieb hatte Besuch von der Klasse 2 a der Grundschule Westen mit Lehrerin Mareike Mahnken, damit sich die Kinder einmal praktisch dem Thema Ernährung nähern – in Form von Ernten, Fühlen, Verarbeiten und nicht von reinem Konsumieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Niedersächsischen Landvolks.

Letzteres fand selbstredend trotzdem statt. Alles, was auf dem Betrieb angebaut und roh verkostet werden kann, wanderte von der Hand in den Mund: Feldsalat, Rote und Gelbe Beete, Möhren in verschiedenen Farben und auch Grünkohl. Vorher hielt Betriebsmitarbeiterin Lisa Paulsen die unterschiedlichen Gemüsesorten in die Höhe und fragte die Kinder, was denn was sein könnte. Danach wurde gekostet: Immer mit Neugierd, aber mit unterschiedlicher Begeisterung für das jeweilige Gemüse.

Zu ernten gab es in diesem Jahr nicht so viel an der Eichenstraße, weil das zum Großteil bereits erledigt war. Dafür hatten die Kinder Gelegenheit, blühenden Brokkoli und die Samengewinnung zu sehen, sowie Rosenkohl, der noch auf dem Feld stand. Beim Schulausflug im vergangenen Jahr war der schon ausverkauft gewesen.

+ Hofmitarbeiterin Lisa Paulsen zeigt den Kindern einen Regenwurm und erklärt ihnen, welche Funktion er hat.

Ordentlich helfen durften die Kinder bei der Befüllung der Transportbehälter. Sie stellten so viele Klappkisten auf, dass die Mitarbeiter von Lohmanns Hof genug für die nächsten 14 Tage haben. Die trugen es lachend mit Fassung. Mit gleichem Eifer wurde Porree geputzt, gekürzt, gewaschen und in den grünen Kisten marktfertig abgewogen. Ein Heidenspaß für den Verbrauchernachwuchs.

Nachdem den Schülern erklärt worden war, weshalb es wichtig ist, Gründüngung anzubauen und ein Regenwurm zu weiteren Anschauungszwecken ausgegraben wurde, ging es auf Schnitzeljagd zu den Hühnern des Betriebes. Ein Feststall und zwei mobile Ställe besitzt Lohmanns Hof derzeit zur Eierproduktion mit etwa 2 500 Hühnern. „Unsere Lieblinge sind derzeit Zweinutzungshühner“, sagt Lisa Paulsen. Die zeigten sich so zahm, dass es Streicheleinheiten gab. - bd