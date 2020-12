Neuer Transporter

Dörverden – Nach 17 Dienstjahren im Einsatz der Gemeinde ist ein geschlossener Transporter aus dem Fuhrpark des Dörverdener Baubetriebshofes ausgemustert und durch ein Neufahrzeug ersetzt worden.

Die Beauftragung sei bereits im August erfolgt und die vierte Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Anhängern für den Baubetriebshof in den vergangenen zwei Jahren. „Damit ist ein weiteres modernes und wirtschaftliches Fahrzeug im Einsatz. Die Beschäftigten sind auf eine gute Ausstattung angewiesen. Die Investitionen in den Fuhrpark gewährleisten am Ende also unsere Leistungsfähigkeit“, stellte Bürgermeister Alexander von Seggern bei der Besichtigung des Fahrzeugs fest.

Der neue Transporter in Kommunalorange biete im Vergleich zu seinem Vorgänger ein verbessertes Raumangebot. Gleichzeitig erfülle er auch moderne Sicherheitsaspekte. So sei das Fahrzeug werksmäßig mit einer Freisprechanlage, einer Rückfahrkamera und auch mit Rundumleuchten auf dem Dach ausgestattet, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Neben dem Logo der Gemeinde wurden reflektierende Warnmarkierungen in Rot-Weiß angebracht, damit das Fahrzeug auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut wahrnehmbar ist.

Die Auslieferung des rund 26 000 Euro teuren Fahrzeuges erfolgte im November durch das Verdener Autohaus Anders. Jetzt wurde es offiziell in den Dienst gestellt. „Der Baubetriebshof verfügt nun über ein zuverlässiges Fahrzeug, welches bei der Spielplatzpflege, in der Gebäudeunterhaltung, bei Reinigungs- und Mäharbeiten und auch im Winterdienst eingesetzt werden kann“, freute sich der Leiter des Baubetriebshofes Axel Zasowski. Neun Beschäftigte des Baubetriebshofes sind täglich mit den Fahrzeugen in der Gemeinde unterwegs.