„Neddersassen Töörn“ im Ehmken Hoff am 13. Mai

Dörverden – Ilka Brüggemann und Lars-Luis Linek gehen auf Tour. Im Gepäck steckt ihr erstes gemeinsames Album “Neddersassen Törn“, eine Rundreise mit Kind und Kegel, Buscherump und Snutenhobel und natürlich eigenen Liedern und Geschichten.

Dass sie sich nicht nur persönlich schätzen, sondern auch auf Plattdeutsch das Wasser reichen können, macht den Reisetöörn perfekt, heißt es in der Pressemitteilung.

Plattdeutsche Liebeserklärung an Niedersachsen

Geboten werde eine turbulente Rundreise und viel erfrischende Unterhaltung mit Ilka Brüggemann und Lars-Luis Linek „Snutenhobel“ am Sonnabend, 13. Mai, 20 Uhr, auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden.

Ob Germanenwettstreit, Märchenstraße, Löffeltrunk, Kramermarkt oder Snutenhobel-Rattenfänger, Sagenhaftes oder Wahrhaftiges, „Neddersassen Töörn“ sei eine plattdeutsche Liebeserklärung der beiden an das Land Niedersachsen, seine Geschichte, seine Sprache, seine Menschen, seine Kultur und seine Gepflogenheiten – gewürzt mit einer gehörigen Portion Selbstironie und Wortwitz.

Lars-Luis Lineks letzte plattdeutsche Solo-Alben wie „Snutenhobels Sommertiet“ oder „Frohe Wiehnacht! Blues op Platt“ ließen nicht nur Radiohörer oder Konzertbesucher aufhorchen, sondern haben sein Markenzeichen „Blues op Platt“ fest etabliert. Durch seinen charakteristischen Mundharmonika-Sound ist Lars-Luis Linek ein vielgefragter Mann. Jedes Kind kennt seine Mundharmonika-Klänge aus der Sesamstraße, und den Erwachsenen ist er vom Großstadtrevier, den Plattschnackern von der NDR-Plappermöhl und den Matrosen von „Gruß an Bord“ oder dem NDR-Hafenkonzert vertraut.

Vorverkauf läuft

Als rasende Reporterin entdeckte Ilka Brüggemann ihr Herz für das Alltagsgeschehen, für Menschen und deren Marotten und für Plattdeutsch im Radio. Seit einigen Jahren ist sie stets mit einem Notizbuch unterwegs, sammelt kuriose Alltagsbeobachtungen, nimmt daraus ihre Ideen für die NDR-Rubrik „Hör mal‘n beten to“, für ihre plattdeutschen Geschichten („De Alldag kann mi mal“, Quickborn-Verlag Hamburg) und Lesungen.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf für zwölf Euro am Kiosk Vornkahl in Dörverden und in der Tourist-Information in Verden erhältlich sowie am 9. April beim Pflanzenmarkt auf dem Kulturgut Ehmken Hoff.