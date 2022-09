Ahneberger Ortsvorsteher Steffen Müller ist mit Leib und Seele Landei

Von: Christel Niemann

Als „reizvolle Aufgabe“ betrachtet Steffen Müller sein Amt als Ortsvorsteher. © Niemann

Der neue Ahneberger Ortsvorsteher Steffen Müller (CDU) benötigt keine Vorbilder. Als Amtsnachfolger von Dieter Lohmann (CDU) möchte der 57-Jährige lieber eigene Wege beschreiten. Wenn er über Ahnebergen spricht, ist gleich zu merken, dass er sich dort bestens auskennt.

Ahnebergen – Er weiß aber nicht nur, wie schön sein Heimatort ist, sondern auch, wo den Bürgern der 200-Seelen-Ortschaft am Rande der Gemeinde Dörverden der Schuh drückt. Und so freut sich Müller auf die kommenden Aufgaben, in die er ganz und gar eintauchen möchte: „Ich will die Menschen zusammenhalten und zusammenbringen“, sagt er.

Steffen Müller lebt seit 46 Jahren in Ahnebergen, nachdem er die ersten Lebensjahre mit Eltern und vier Geschwistern auf Hof Borstel verbracht hat. Ahnebergen sei seine Heimat, ein ihm durch und durch vertrauter Ort, der ihm sehr am Herzen liege, sagt er, was für ihn auch die Antriebsfeder für sein ehrenamtliches Engagement in Schützenverein und Ernteclub sowie in der Kommunalpolitik sei. „Schon meine Eltern waren in den Ahneberger Vereinen sehr aktiv, wenn auch mein Vater Wolfgang mehr als meine Mutter Ute im Vordergrund agierte. Ich denke, durch sie wurde mir die Bereitschaft für und die Freude am Ehrenamt bereits in die Wiege gelegt. Beide haben mir die Bereitschaft fürs Ehrenamt vorgelebt, sodass ich bereits von Kindheit an eine starke Bindung zu derlei Aktivitäten entwickelt habe.“

Das zeigt sich auch an seinem Engagement in Schützen- und Ernteverein, wo er seit mehreren Jahren den Vorsitzenden gibt, sowie an den kommunalpolitischen Aktivitäten bei den Dörverdener Christdemokraten. „Wichtig ist eine Zusammenarbeit und der Zusammenhalt im Team. Nur so lässt sich etwas voranbringen“, meint Müller, der seine Brötchen als Groß- und Außenhandelskaufmann bei einem Landhandelsunternehmen in Kirchlinteln verdient.

Zusammenarbeit mit einem guten Team – sprich der Dorfgemeinschaft – ist auch nötig, wenn Müller, wie Ende August geschehen, den großen Dorfflohmarkt in Ahnebergen mitorganisiert, sich in federführender Position an örtlichen Festen beteiligt oder die Dorfbewohner in schöner Regelmäßigkeit zum Müllsammeln in Feld und Flur animiert.

Auf Nachfrage sagt Müller, dass aktuell zwar keine größeren Projekte auf der Dorf-Agenda stünden, aber es dennoch einige Dinge fertigzustellen und Punkte abzuarbeiten gäbe. Als Beispiel nennt er das Auffüllen der Straßenseitenräume, wo sich bei Regen oft tiefe Pfützen bildeten. „Ich habe deshalb schon Kontakt zur Gemeinde aufgenommen. Sie soll das erforderliche Material liefern, während die handwerkliche Arbeit in Eigenleistung von Dorfbewohnern erledigt wird“, so sein Vorschlag. Auch hinsichtlich des schnellen Internets fungiert Müller als Sprachrohr und Interessenvertreter zwischen Dorf und Gemeinde. „Hier hat sich inzwischen schon einiges getan“, sagt er. Der Breitbandausbau sogenannter weißer Flecken, zu denen auch Ahnebergen zähle, schreite endlich voran.

Dass Müller sein neues Amt nicht auf die leichte Schulter, sondern ernst nimmt, belegt auch sein Bemühen, Neubürger in die 200-Seelen-Dorfgemeinschaft zu integrieren. Auf diese zuzugehen und in dem Bemühen, sie für eine aktive Teilhabe zu gewinnen, nicht nachzulassen, ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Insgesamt sieht der Vater von zwei erwachsenen Söhnen „sein“ Ahnebergen auf einem guten Weg. Dafür will er auch zukünftig auf einen Stil der Mitsprache und Beteiligung setzen, weil ihm in allen Dingen die Ortschaft betreffend die Einbeziehung der Bewohner wichtig ist. Schließlich würden mit jeder Entscheidung auch die Weichen für die nächste Generation im Ort gestellt. Müller sieht folglich auch am anderen Ende der Altersskala Handlungsbedarf und weist auf die Wichtigkeit hin, Jugendliche stärker in die örtlichen Geschehnisse und in die Vereine einzubinden.

Ebenso sei es wichtig, trotz der Nähe zu Verden, die ländliche Struktur und Natur zu schützen. Er selbst sei schließlich durch und durch ein Landei, für den ein Leben in der Stadt niemals in Frage komme. Seine Frau Anke, mit der er seit 1996 im eigenen Haus in Ahnebergen lebt, trägt die Entscheidung, „sich als Ortsvorsteher noch ein Stück mehr ehrenamtlich zu engagieren“ voll mit. Sie habe nur gemeint, dass er sich eine Zusage gut überlegen solle.

Um den beruflichen wie familiären Pflichten ebenso wie den zahlreichen Ehrenämtern gerecht zu werden, muss Müller in anderen Bereichen Abstriche machen. So hat er sein Hobby Fahrradfahren bereits auf den Berufsalltag verlegt und legt die tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz mit dem Drahtesel zurück. „18 Kilometer hin und 18 Kilometer zurück, da kommt schon ein bisschen was zusammen“, schmunzelt Müller. Er sei schließlich noch mit reiner Muskelkraft und nicht mit E-Antrieb unterwegs.