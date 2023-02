Sondengänger: Mit Detektor auf Spur von Karl dem Großen

Eine Scheibenfibel, hier in der Form einer Kreuzemaillefibel, denn die zu sehenden Vertiefungen waren ursprünglich mit Emaille gefüllt, die aber die seit dem Verlust vergangenen 1200 Jahre nicht überstanden hat. © rodenburg

Geschulte Sondengänger treffen sich in Westen mit mit dem Bezirksarchäologen Dr. Mario Pahlow. Besonderes Augenmerk lag auf gefundenen Fibeln aus der Zeit der Christianisierung.

Westen – Es sieht irgendwie ein wenig außerirdisch, zumindest aber ungewöhnlich aus: Ein Mann läuft über ein Feld, mal hier hin, mal da hin. Hat er sich verirrt? Weit gefehlt, der Spaziergang mit Sonde hat System, holt die Vergangenheit ans Licht und dient der Forschung.

Im Vereinsheim des TSV „Jahn“ Westen trafen sich die sogenannten Sondengänger aus dem Landkreis Verden mit dem Bezirksarchäologen aus Lüneburg, Dr. Mario Pahlow. Dabei gab es diverse interessante Funde zu bestaunen, die bis zu 2000 Jahre alt waren, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Martin Rodenburg, Sondengänger aus Barme, weiß Genaueres: „Ein besonderes Augenmerk lag auf gefundenen Fibeln aus der Zeit der Christianisierung unserer Region, also aus der Zeit um kurz nach 800, als Karl der Große die hiesigen Sachsen mit dem Schwert zum Christentum bekehrte und diesen neuen Glauben auch in der Bevölkerung des heutigen Kreises Verden fest verankerte.“

Erste Christen brachten die Zugehörigkeit zum neuen Glauben durch Scheibenfibeln zum Ausdruck, die beispielsweise ein Kreuz, aber auch Abbildungen von Heiligen zeigten. Rodenburg: „Und diese Fibeln, ungefähr so groß wie ein 1-Euro-Stück, sprachen dann im Sinne von ,Guck‘ mal, ich bin ganz modern und schon Christ' für sich, brachten also schon damals eine Einstellung optisch zum Ausdruck.“ Rodenburg zeiht ein Vergleich zur jüngeren Geschichte: „Genauso, wie in den 1980er-Jahren, als viele junge Menschen durch Buttons mit dem Aufdruck einer Friedenstaube, oder dem Spruch ,Atomkraft – nein danke' ihre Überzeugungen kundtaten.

Die Geschichte der Buttons aus den 1980er-Jahren ist bekannt, die deren Vorgänger weniger. Und zu diesen historischen Fibeln plant daher Dr. Pahlow eine landesweite Erfassung, möglich auch deshalb, weil in den vergangenen Jahren die Funde dieser Fibeln stark zunahmen. „Ursache dafür ist die steigende Zahl der Menschen, die in ihrer Freizeit mit einem Metalldetektor über die Äcker ziehen und dabei mit der Archäologie kooperieren“, so Rodenburg.

Aktuell gibt es im Landkreis Verden knapp 20 Sondengänger, die alle in Theorie und Praxis vom niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege ausgebildet wurden. 15 dieser Sondengänger kamen nun in Westen für einen Gedankenaustausch zusammen. Die meisten wurden von Dr. Pahlow praktisch ausgebildet. Martin Rodenburg, der das Landesamt ehrenamtlich bei der Ausbildung vor Ort unterstützt und die Gruppe der Sondengänger im Landkreis Verden koordiniert, half tatkräftig mit. Über einige ganz besondere Funde von Martin Rodenburg hatten wir bereits berichtet.

Das Suchen mit dem Metalldetektor erfordert nicht nur die Erlaubnis des Grundeigentümers, sondern auch das Absolvieren besagter Schulungen sowie eine entsprechende Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, die im Kreis Verden durch die Kreisarchäologie vertreten ist. Nachdem Dr. Jutta Precht in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, ist die Stelle der Kreisarchäologin aktuell vakant, eine Nachbesetzung soll erst im Laufe des Jahres erfolgen. Um dieses Vakuum zumindest in Teilen zu füllen, hat sich Dr. Pahlow aus Lüneburg eingeschaltet, sodass auch sichergestellt ist, dass der Forschung keine Funde entgehen.

Ohne Regeln allerdings geht es bei dem Gang durch Wald und Flur nicht: Denn ebenso, wie für das Autofahren, das Angeln, oder das Jagen, so verhält es sich auch für die Suche mit einem Metalldetektor. Verstöße gegen das Landesdenkmalschutzgesetz sind dabei kein Kavaliersdelikt und können empfindliche Strafen nach sich ziehen. „Wer Funde an sich nimmt, macht sich im Zweifel der Straftat der Unterschlagung schuldig. Wer also einmal einen Sondengänger sieht, darf gerne fragen, was er denn da macht und sich die entsprechende Genehmigung auch zeigen lassen“, sagt Martin Rodenburg.

Weitere Details zur Arbeit und Schulung unter sondengaenger.verden@gmail.com bei Martin Rodenburg.