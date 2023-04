Mit der Dose voller Fleisch zu Opa Wenzel in Hülsen

Von: Christel Niemann

Die lange Antriebswelle mit Eisensäge wurde schon in die Schafställe transportiert. © Christel Niemann

Walter Wenzel jr. übergibt Maschinen mit Transmissionsantrieb an den Kulturförderkreis Hülsen. Eine besondere Rarität: Das Gerät zum Verschließen von Konservendosen.

Hülsen – Alte Werkstätten halten oft Überraschungen bereit, wenn man sich darin auf Spurensuche begibt. Das ist auch in den Räumlichkeiten am Offendeicher Weg in Hülsen nicht anders, wo bis Mitte der 1970er Jahre Otto Wenzel und danach dessen Sohn Walter, zunächst einen Landmaschinenhandel und später ein Lastfuhrunternehmen betrieben haben. Mehrere Maschinen und Geräte mit Transmissionsantrieb, die Walter Wenzel jr. jetzt an den Kulturförderkreis Hülsen übergeben hat, zeugen noch von jener Zeit.

Mithilfe des altertümlichen Kompensators wurden im Fuhrbetrieb der Firma Wenzel die Reifen der Lkws aufgepumpt. © Christel Niemann

Übernahme der kompletten Antriebsanlage durch den Kulturförderkreis

Möchte man heute ein Stück Eisen durchtrennen, wird spezielles Werkzeug eingesetzt und im Nu ist die Sache erledigt. Ins Schwitzen kommt dabei kaum jemand mehr. Ganz anders sah das vor rund 120 Jahren aus. Damals waren selbst solch scheinbar simple Arbeiten mit viel größerem Aufwand und einem Mehr an körperlicher Anstrengung verbunden, obwohl schon Maschinen mit dem sogenannten Transmissionsantrieb erfunden waren. Diese Maschinen und ihre Funktionen werden demnächst auch ein Thema im Hülsener Schafstallviertel sein, wo sie nach ihrer Instandsetzung als Zeitzeugen jener Technisierungsphase präsentiert werden. „Ich freue mich sehr über das Interesse, dass der Kulturförderkreis Hülsen an den Maschinen hat“, erzählt Walter Wenzel jr. Dem Wunsch nach Übernahme der kompletten Antriebsanlage durch den Kulturförderkreis habe er daher auch nur zu gerne entsprochen. „So weiß ich noch zu Lebzeiten die von meinem Großvater und Vater ererbten Geräte in guten Händen. Ich habe sie mit Freuden verschenkt“, so Wenzel. Um den Ausbau hat sich in dieser Woche die Montagsgruppe um Gunter Precht und Alexander Galfinger mithilfe von Torsten Gaus gekümmert. „Zur Anlage mit einem Elektromotor über Riemenverbindungen gehört ein Schleifstein, eine Eisensäge, eine Drehbank, eine Konservendosenverschließmaschine und eine Standbohrmaschine“, erzählt Wenzel, der bedauert, dass sowohl die Drehbank als auch die Standbohrmaschine nicht mehr erhalten sind. „Die Maschine zum Verschließen von Konservendosen ist eine richtige Rarität“, meint er. „Früher wurde bei Hausschlachtungen das Fleisch in Dosen konserviert. Die Leute kamen mit den zwar gefüllten aber noch unverschlossenen Dosen zu Opa Wenzel, der die Konserven dann mit seiner Maschine verschlossen hat. Daheim wurden die verschlossenen Dosen dann in einem mit frischem Wasser gefüllten Waschkessel gestapelt, zwei Stunden eingekocht und anschließend im kühlen Keller aufbewahrt. So hatten die Leute auch ohne Kühlschrank und -truhe langfristig Fleisch und Wurst zum Essen.“ Nun hofft Wenzel, dass es den technisch versierten Mitgliedern im Kultförderkreis das ehrgeizige Ziel gelingt, die Transmission wieder zum Laufen zu bringen, damit bei öffentlichen Veranstaltungen die Besucher wie bei einer Zeitreise zurück in eine Welt von Maschinen mit Technik aber ohne jegliche Elektronik versetzt werden.

Ein Teil der Anlage gab sich störrisch: Schweißtreibender Ausbau von Gunter Precht (Hammer) und Alexander Galfinger. © Christel Niemann

Bereits in der frühen Industrialisierung wurde die Transmission eingesetzt

Zur Erklärung: Die Transmission ist ein altes, historisches Riemengetriebe. Bereits in der frühen Industrialisierung wurde diese Art von Kraftübertragung eingesetzt. Zur Übertragung der zentral erzeugten Kraft dienten Wellen aus Stahl und Riemenscheiben aus Holz oder Gusseisen. Eine zentrale Kraftquelle diente zum Betrieb von weitauseinander stehenden Maschinen. Diese Maschinen konnten sowohl auf einer Ebene oder auch über mehrere Stockwerke verteilt stehen. Unterbrechungen des Kraftflusses waren durch Einsetzen von Kupplungen machbar. Dieses Verfahren hat sich bis in die 1970er Jahre gehalten, bevor es gänzlich abgelöst worden ist. In Hülsen, so Wenzel, hat sein Vater das Verfahren noch bis Mitte der 70er angewandt.