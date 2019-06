Minister und Co. auf dem Kulturgut

Die Jahresklausurtagung der CDU-Landtagsfraktion findet in dieser Woche in Verden statt. Am ersten Abend des Treffens feierten die Abgeordneten mit dem Fraktionsvorsitzenden Dirk Toepffer an der Spitze sowie die von der CDU gestellten Landesminister Bernd Althusmann, Barbara Otte-Kinast und Reinhold Hilbers zusammen mit den Mitarbeitern der Fraktion auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden. Bei einem rustikalen Grillbuffet, das von der Pfeffermühle vorbereitet worden war, und reichlich kühlen Getränken zeigten sich die Gäste aus ganz Niedersachsen beeindruckt vom schönen Kulturgut in Dörverden. Die dreitägige Klausurtagung in Verden war von Fraktionsgeschäftsführer Adrian Mohr vorbereitet worden. Deshalb fiel die Wahl für den „Mannschaftsabend“ auch auf seinen Heimatort Dörverden. Foto: niemann