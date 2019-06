Menschenscharen im Kaufrausch

Erst nur mal gucken, anfassen, stöbern und dann doch kaufen – ein Bummel über den Flohmarkt beim Ehmken Hoff erfüllte so manchen Wunsch und brachte auch die eine oder andere Kostbarkeit ans Tageslicht.

VON CHRISTEL NIEMANN

Dörverden – Künstlerisches, Kultiges, Kurioses, Antikes, Alltägliches oder Überflüssiges und dazu mehrere Stände mit Leckereien wie Fischbrötchen, Bratwurst, Eis, Erdbeeren, kühle Getränke oder die Kaffeepause im Kulturcafé: Beim Flohmarkt auf dem Kulturgut Ehmken Hoff gibt es traditionell am Pfingstmontag immer viel zu entdecken und zu erleben und natürlich auch viel zu kaufen. Auch gestern war der überregional bekannte Flohmarkt erneut eine wahre Fundgrube für Schnäppchenjäger und Sammler.

Unzählige Besucher nutzten die Gelegenheit und das sonnige Juniwetter zum Bummel über die Flohmarktmeile. Zeitweise war das Gedränge so stark, dass selbst die Parkplätze in der Umgebung an ihre Kapazitätsgrenzen stießen. An den Ständen wurde gekauft, handelt und gefeilscht was das Zeug hielt. Stand an Stand reihte sich auf dem gesamten Areal und egal ob Spielzeug, Bekleidung oder Haushaltswaren, die Auswahl an den insgesamt 150 Ständen war riesig und ließ kaum Wünsche offen.

Auch angesichts der Jahreszeit Sonderbares war reichlich zu finden. So hatte Marion True ihren Stand mit allerlei Weihnachtsdeko und Christbaumschmuck bestückt, der allerings vergebens auf einen neuen Besitzer wartete. Das Interesse der Besucher tendierte gleich Null. „Ich werde wohl alles wieder einpacken und mitnehmen müssen“, so die Vermutung der Dörverdenerin.

Zur älteren Generation, die sich auf dem Flohmarkt von allerlei Krimskrams jeglicher Art zu trennen versuchte, gehörten auch Johanna und Ludwig Keller. Die Senioren hatten daheim Dachboden und Keller aufgeräumt, den Überbestand in ihren Kombi gepackt und nach Dörverden kutschiert, wo sie hocherfreut feststellen konnten, dass anlässlich ihrer Flohmarktpremiere auch noch die Kasse klingelte. „Das haben wir gar nicht erwartet“, sagten sie.

Viele der Besucher hatten sich wahrscheinlich ganz gezielt auf die Socken gemacht, um etwa Ausschau nach Kinderbekleidung oder Haushaltsgegenständen zu halten. Andere wie Malte Regenhardt aus Hülsen bekamen dagegen vom Zufall eine Errungenschaft in die Hände gespielt. „Ich habe 85 Euro locker gemacht und spontan für meine kleine Tochter Juli ein batteriebetriebenes Kinderauto gekauft“, erzählte er. Sie habe zwar schon ein vergleichbares Fahrzeug, aber da das nicht rasentauglich sei, komme halt noch ein Zweites dazu. Ins Getümmel hatte sich auch Familie Bremecker aus Rieda gestürzt und für kleines Geld gleich mehrere Teile erstanden. „Für die Puppenwiege habe ich sechs Euro gezahlt. Ein Schnäppchen, da sie vermutlich noch aus den 1960er- wenn nicht sogar aus den 1950er-Jahren stammt“, freute sich Melanie Bremecker. Sie und ihr Mann Sven hatten außerdem noch mehrere Kinderbücher und ein Tuch erstanden und so für weniger als 20 Euro reichlich Beute gemacht.

Zufrieden über den Verlauf der Veranstaltung zeigte sich auch die Organisations-Crew vom Verein Ehmken Hoff. „Aussteller wie Besucher sind überwiegend richtig gut drauf“, beschrieb Susanne Schukat die Atmosphäre. Viele hätten eine langjährige Beziehung zum Pfingstflohmarkt, der früher rund um die Mühle stattgefunden habe. „Beim Kassieren der Standgebühren hat uns der ein oder andere sogar ein kleines Trinkgeld gegeben.“