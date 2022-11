Infos über Lernschwierigkeiten in Dörverden

Von: Reike Raczkowski

Wollen aufklären über das Dilemma beim Lesen, Schreiben und Rechnen lernen: Regina Wundes, Katja Mense-Seerich und Daniela-Marie Brand (v.l.) von der Initiative „Lerntalent“. © Raczkowski

Das eigene Kind ist zappelig oder unmotiviert bei den Hausaufgaben? Es reagiert überempfindlich auf Kritik, versteht die Aufgabenstellung in der Schule nicht oder lässt sich schnell ablenken? Es hält den Stift verkrampft oder gerät immer wieder in Konfliktsituationen? Gut möglich, dass dem Kind geholfen werden kann. Die Trainerinnen der Initiative „Lerntalent“ wollen Eltern einladen, sich über „Differenzierte Wahrnehmung, bildliches Denken und frühkindliche Reflexe“ zu informieren. Das mag sich kompliziert anhören, aber am 7. Dezember, 17 bis 20 Uhr, soll es in der Pfeffermühle in Dörverden vor allem darum gehen, warum manche Kinder anders lernen als andere.

Dörverden – Beim Pressegespräch sind nicht nur die Trainerinnen Katja Mense-Seerich, Daniela-Marie Brand (in Ausbildung) und Regina Wundes dabei. Auch eine Mutter ist vor Ort, aber das ist Zufall, weil ihr Kind heute einen Termin bei der Gruppe „Lerntalent“ hat. Es ist nicht der erste, seit fast einem Jahr kommt der Nachwuchs der jungen Frau zum Lernen in die Dörverdener Bahnhofsstraße. „Und seitdem ist alles so viel besser geworden“, sagt die Mutter auf Nachfrage.

Sie erinnert sich an ihren ersten Termin bei „Lerntalent“, nachdem ihr Kind immer häufiger Probleme im Unterricht hatte. Logopädie und Ergotherapie hätten keine echten Erfolge gebracht: „Ich saß hier heulend. Ich hatte Angst, dass mein Kind in der Schule untergeht.“ Das habe auch sie selbst unter großen Druck gesetzt. „Es hat zuhause irgendwann richtig schlimme Konfliktsituationen gegeben. Das macht etwas mit der Familie. Es war ganz schlimm.“

Infoabend in der Pfeffermühle Zu der Infoveranstaltung „Differenzierte Wahrnehmung, bildliches Denken und frühkindliche Reflexe“ am Mittwoch, 7. Dezember, 17 bis 20 Uhr, in der Pfeffermühle in Dörverden, sind alle Interessierten eingeladen: Pädagogen, Eltern, oder alle, die das Thema Lernen betrifft. Eine Anmeldung ist nicht zwingend nötig, erleichtert aber die Planung. Möglich ist sie unter Telefon 04234/8823047 oder E-Mail an info@lerntalent.de.

Sie sei froh, jetzt Hilfe gefunden zu haben und zugleich traurig, dass sie nicht früher davon gewusst habe, dass es vor Ort Experten gibt, die das Kind dort abholen, wo es gerade steht. „Wenn die Kinder in der Schule nicht mitkommen, kann das auch die Beziehung der Eltern auf eine harte Probe stellen“, weiß Trainerin in Ausbildung Daniela-Marie Brand.

Die engagierten Frauen von „Lerntalent“ kennen sich nicht nur im Bereich der Legasthenie und Dyskalkulie aus, sondern arbeiten auch mit der Reflexintegration. Was das ist, erklärt Katja Mense-Seerich: „Die Basis zum Lernen bilden einzelne Sinneswahrnehmungen. Deren Entwicklung steht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Integration frühkindlicher Reflexe.“ Würden diese aber nicht zeitgerecht integriert, würde das beim Lernen Probleme bereiten. Die gute Nachricht: Mit gezielten Übungen könne den Kindern geholfen werden.

Die Mutter, die heute dabei ist, kann jedenfalls schon Erfolge vermelden, auch der Mathelehrer habe eine Verbesserung bestätigt. Aber das Beste sei, dass sich das Familienleben erheblich verbessert habe. „Mein Kind schaut mir wieder in die Augen“, sagt die Mutter glücklich. „Und am Liebsten würde es jeden Tag hierher kommen.“

Mehr Infos unter www.lerntalent.de