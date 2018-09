Verdienstmedaille für den Bauernhausexperten Heinz Riepshoff

Dörverden - Von Uwe Campe. Heinz Riepshoff (72) aus Verden, Denkmalschützer, Buchautor, langjähriges Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Bauernhaus (IGB) sowie Gründer und Leiter des dem Kreismuseum Syke angegliederten Bauernhausarchives, ist mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde damit das beispielhafte ehrenamtliche Engagement und der Beitrag, den Riepshoff zur Bewahrung des kulturellen Erbes der ländlichen Baukultur in unserer Region geleistet hat.

„Was Sie auszeichnet, ist Ihre jahrzehntelange Erfahrung und Ihr großer Wissensschatz in Sachen Bauernhäuser“, hob Landrat Peter Bohlmann hervor. Er nahm die Verleihung im Rahmen einer Feierstunde auf dem Ehmken Hof in Dörverden vor. Dazu fanden sich neben Ehrengästen auch zahlreiche Freunde, Nachbarn und Weggefährten Riepshoffs ein.

In seiner Laudatio charakterisierte Bohlmann den jetzt Ausgezeichneten als „Mann mit Kopf und Hand“, als jemanden mit großem Geschick und einer Unmenge an praktischer Bauerfahrung.

Geboren 1946 in Bremen, wuchs Riepshoff in Syke auf, wo seine bereits früh verstorbenen Eltern einen Gemischtwarenladen betrieben. Er erlernte das Schriftsetzerhandwerk. Nach der Ausbildung zog es ihn als Entwicklungshelfer nach Ghana, wo er von 1969 bis 1971 die Gelegenheit nutzte, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Nach dem Afrikaaufenthalt kehrte er in die Ausbildungsfirma zurück, der er bis zu seiner Pensionierung treu blieb. 1976 heiratete er Hedda Stender aus Dörverden, der Ehe entstammen Sohn Hannes und Tochter Rike.

Sein bereits früh gewecktes Interesse an alten Bauernhäusern brach sich nach der Rückkehr aus Westafrika endgültig Bahn und im Syker Ortsteil Henstedt wurde ein Resthof erworben. Im Zuge der Restaurierung der teilweise verfallenen Gebäude wurde Riepshoff Stein um Stein und Jahr um Jahr zum Experten für Bauernhäuser und Bauhandwerkstechniken.

Der von Julius Kraft gegründeten Interessengemeinschaft Bauernhaus trat Riepshoff 1973 bei und wurde dort aufgrund seiner hohen fachlichen Kompetenz schon bald zu einer wichtigen Kontaktstelle für Ratsuchende. Von 1983 bis 1991 war er hauptamtlicher Geschäftsführer der IGB und ist auch heute noch Mitglied des Bundesvorstandes sowie Landesbeauftragter für Niedersachsen.

Bereits in den 80er-Jahren begann Riepshoff, historische Baukultur in der Grafschaft Hoya und darüber hinaus fotografisch zu dokumentieren. Auch verfasste er Fachpublikationen über alte Baukultur. Die publizistische Tätigkeit gipfelte bislang in dem 2016 erschienenen Buch „Das Bauerhaus vom 16. Jahrhundert bis 1955 in den Grafschaften Hoya und Diepholz“ – mit seinen 600 Seiten inzwischen ein Standardwerk zu diesem Thema.

Um das im Laufe der Zeit angesammelte umfangreiche Material der Nachwelt zu erhalten, kam ihm auf die Frage seiner Frau, „was denn irgendwann einmal mit dem ganzen Krimskram passieren solle“, die rettende Idee, sein Privatarchiv in ein öffentliches Archiv zu überführen. 2002 wurde daher in enger Zusammenarbeit mit dem Kreismuseum Syke und dem Landkreis Diepholz in Syke das Bauernhaus-Archiv gegründet, dessen Leiter er seither ist und das von ihm ehrenamtlich betreut wird.

Gemeinsam hat das 1991 nach Verden übergesiedelte Ehepaar Riepshoff dort ab Ende der 80er-Jahre ein städtisches Fachwerkhaus liebevoll restauriert. Inzwischen wohnen die beiden in einem kleineren Einfamilienhaus im Verdener Burgbergviertel.

In seiner Laudatio sprach Landrat Bohlmann Heinz Riepshoff Dank und Anerkennung für dessen großartige Lebensleistung aus. Bevor er ihm die Verdienstmedaille ansteckte, fasste er wohl im Sinne aller zusammen: „Sie haben sich durch Ihr vielseitiges und leidenschaftliches ehrenamtliches Engagement im Bereich der Denkmalpflege für die Allgemeinheit verdient gemacht.“

Nach dem Verdener Landrat richtete der Erste Kreisrat Wolfram van Lessen Grußworte des Landkreises Diepholz aus, denen Wolfgang Dörfler von der IGB eine launige und augenzwinkernde Ansprache folgen ließ.

Riepshoff bedankte sich abschließend bei den Landkreisen, beim Kulturgut Ehmken Hoff und bei Hartmut Bösche, der dem Verdener Bürgermeister den Vorschlag für die Ehrung unterbreitet hatte. Ein besonderer Dank galt aber seiner Frau Hedda, der, wie er betonte, die Hälfte der erhaltenen Medaille zustehe.