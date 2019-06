Kindergarten Barme: „Man muss offen für Veränderungen sein“

In diesem Jahr wird der evangelische Kindergarten Barme 50 Jahre alt. Gefeiert wird das runde Jubiläum am Sonnabend, 29. Juni, mit einem Fest unter dem Motto „Alle in einem Boot“.

„Dafür wird der Kindergarten dem Motto entsprechend maritim herausgeputzt“, erzählt Kita-Leiterin Jutta Schroeder, die mit ihrem Team bereits ein ganzes Bündel an Aktivitäten geschnürt hat. Auch die Kinder sind in die vorbereitenden Arbeiten involviert und haben bereits eifrig Fische aus Ton für die Dekoration hergestellt.

„Unsere kleinen und großen Gäste werden sich bestimmt gut unterhalten.“ Zu Beginn wird eine Andacht gefeiert, danach sind die offiziellen Grußworte geplant. Es folgt ein Unterhaltungsprogramm mit Kindertheater, gespielt wird das Stück „Die Schatzinsel“, Hüpfburg, Jumper, Zuckerwatte, Riesenseifenblasen und Glücksrad. „Außerdem wird das Fest musikalisch von den Barmerländern flankiert“, zählt Schröder auf.

+ Sommerfeste wurden jedes Jahr gefeiert. © privat Darüber hinaus würden bei vielen Besuchern sicher auch Erinnerungen wach werden. Es werden nämlich auch ganz besondere Gäste erwartet, die vor fünf Jahrzehnten selbst noch in den Kinderschuhen steckten und in den damals neuen Kindergarten gingen.

Hier hat Schroeder recherchiert, dass der Kindergarten im Zuge des Bundeswehrstandorts Niedersachsenkaserne Barme entstanden ist. „1967 fanden umfangreiche Baumaßnahmen statt. Neben der Bundeswehrsiedlung wurden eine Kirche, ein Pfarrhaus und zuletzt unser Kindergarten gebaut.“ Alles zusammen habe eine Einheit gebildet, die überwiegend von den Soldatenfamilien genutzt worden sei.

Für den Kindergarten hatte das allerdings einen Nachteil: „Die Fluktuation war hoch. Die Väter der Kinder waren oft nur wenige Jahre in Barme stationiert, sodass die Kindergartengruppen einem ständigen Wechsel unterlagen. Freundschaften wurden immer wieder getrennt und neue Freunde mussten dann erst einmal gewonnen werden.“ Das habe damals die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen sicher erheblich erschwert.

+ Der Kindergarten hofft, zum Jubiläum auch viele Ehemalige begrüßen zu können. © privat Schroeder hat weiter in Erfahrung gebracht, dass 1976 sowohl eine Nachmittags- als auch eine Hortgruppe im Kindergarten eingerichtet wurden. Doch als die Nachfrage nachließ, wurden beide Gruppen nach fünf Jahren wieder eingestellt. Danach habe sich die Situation in Barme zusehends gewandelt und seit Standortschließung der Kaserne im Jahr 2003 gebe es ein stabiles Gruppengefüge im Kindergarten. Dass die St.-Georg-Kirche seit Oktober 2007 nicht mehr zur Verfügung steht und das Pfarrhaus zwei Jahre später verkauft wurde, sei ebenfalls der Auflösung des Standorts geschuldet. Schroeder: „Unsere Gottesdienste werden seitdem in der Kirche St. Cosmae et Damiani in Dörverden gefeiert.“

Heute bietet der Kindergarten 40 Kindern Raum, die in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr in zwei altersübergreifenden Gruppen betreut werden. „Die Nachfrage aus der ganzen Gemeinde ist groß, alle Plätze sind belegt und es gibt eine Warteliste“, sagt Schroeder, die vor drei Jahren die Leitung der Einrichtung übernommen hat, in der sie als junge Erzieherin schon 13 Jahre gearbeitet hatte.

„Gerade in den vergangenen Jahren hat sich im Kindergarten viel getan – in pädagogischer, aber auch in baulicher Hinsicht.“ Vieles im Gebäude sei bereits saniert und modernisiert worden und vieles werde noch folgen, macht die Leiterin einen Zeitsprung. Die Gesellschaft habe sich verändert und die pädagogische Arbeit im Kindergarten sei immer auch ein Spiegel dieser Veränderungen. Man müsse am Ball bleiben und offen für Veränderungen sein, dabei nie aus den Augen verlieren, dass die Einrichtung eine konfessionelle mit religionspädagogischen Angeboten sei. nie