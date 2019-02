„Man muss früh das Interesse wecken“

Dörverden - Aus den Reihen der Dörverdener Gemeindekinderfeuerwehr kam eine gute Idee: Als Werbeträger wurde mit 3 000 Euro von der Lokalen Arbeitsgruppe ein Messestand angeschafft und in dieser Woche erstmals an der Grundschule Dörverden eingesetzt.

„Es ist ein richtiger Eyecatcher“, freute sich Gemeindekinderfeuerwehrwart Lars Hermann, der, flankiert von den Feuerwehrkameraden Gerd Degener und Christian Willenbrock, bei den Erst- und Zweitklässlern auch sogleich die Werbetrommel für den Eintritt in eine der vier Kinderfeuerwehren in der Gemeinde rührte. Die Begeisterung der Kleinen für die roten Autos musste schließlich ausgenutzt werden. „Wir wollen und müssen auf Dauer den Nachwuchs sicherstellen, dafür sind bereits die Sechs- und Siebenjährigen eine wichtige Zielgruppe. Man muss nämlich früh das Interesse für die Feuerwehr wecken“, sagte Hermann.

Kindern, die sich für eine Mitgliedschaft interessieren, empfiehlt Hermann, einfach einmal probehalber einen Übungsdienst zu besuchen. „Die Kinder sollen unverbindlich schauen, ob es ihnen in der Gruppe gefällt.“ Geboten werde viel, so Hermann und dass die Arbeit mit dem Nachwuchs in der Kinderfeuerwehr weitaus zeitintensiver als beispielsweise in der Jugendfeuerwehr sei. „Das ist schon dem Altersspektrum geschuldet. Die Kinderfeuerwehr hat Mitglieder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, sodass dort auch ganz unterschiedliche Interessen zusammentreffen.“ Daher werde ein breites Programm geboten, das neben feuerwehrtechnischer Ausbildung insbesondere auch Sport, Spiel, Basteln, Werken oder die Teilnahme an Wettbewerben beinhalte. Auch Ausflüge, Ferienveranstaltungen oder Zeltlager gehörten zu den regelmäßigen Aktivitäten.

Beim Besuch der Feuerwehr an der Grundschule wurden natürlich auch die knallroten Einsatzfahrzeuge bestaunt, denn die drei Feuerwehrmänner hatten sowohl ein Hilfeleistungslöschfahrzeug als auch einen Einsatzleitwagen auf dem Schulhof geparkt. Und nachdem die Funktion und Ausstattung der Fahrzeuge hinlänglich erklärt war, stand gleich für mehrere Kinder fest, dass sie gerne mitmachen würden. „Wir hoffen natürlich, dass diese spontane Begeisterung uns neue Mitglieder in die Kinderfeuerwehren der Gemeinde bringt“, unterstrich der „Chef“, zumal - so seine Überzeugung - die Mitgliedschaft auch positive Auswirkungen auf die sozialen Kompetenzen der Kinder, wie etwa die Teamfähigkeit, hat.

Wer mehr wissen will über das Angebot der Kinderfeuerwehren in der Gemeinde Dörverden wendet sich an Lars Hermann, entweder per E-Mail an lars.hermann@feuerwehren-doerverden.de oder telefonisch unter 0174/3064666. nie