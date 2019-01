Ausstellung „Flucht – Vertreibung – Eingliederung“ setzt Signale 

Dörverden - Von Christel Niemann. Heute von gestern für morgen lernen: Die auf dem Kulturgut Ehmken Hoff eröffnete Ausstellung „Flucht – Vertreibung – Eingliederung“, die das Dokumentationszentrum Verden im 20. Jahrhundert, kurz DOZ 20, konzipiert hat, setzt nachdenklich machende Signale für die gesamte Region.

Erinnerungskultur wird im Landkreis Verden großgeschrieben. Sie steht für ein aktives Bemühen, die regionalgeschichtlichen Schrecken der Vergangenheit nie in Vergessenheit geraten zu lassen und dient dem Ziel, die Demokratie- und Friedensbildung zu stärken. Anlässlich der Ausstellungseröffnung am Sonntagnachmittag verdeutlichte Harm Schmidt vom DOZ in seiner Einführungsrede, dass die Ausstellung dazu beitragen soll, „heute von gestern für morgen zu lernen“ und wies insbesondere auf die vielen thematischen Parallelen in damaliger und heutiger Zeit hin.

Konzipiert wurde die Ausstellung, die auf zwölf Tafeln und in einer umfangreichen Dokumentenmappe verschiedene Aspekte des Themas regionalgeschichtlich aufgearbeitet hat und darstellt, bereits 2017. Seitdem wurde sie an vier verschiedenen Orten gezeigt, teils flankiert von Zeitzeugen, die von ihren persönlichen Erlebnissen, von Krieg, Vertreibung und Flucht und vom Ankommen in der neuen Heimat aus damaliger wie aus heutiger Perspektive berichteten.

Schmidt ging bei seiner Ausführung auch auf die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer von Flucht und Vertreibung ein, sodass das Ziel der Ausstellung ein doppeltes ist: Mahnende Erinnerung und absolute Ächtung von Vertreibung. Denn: Leiden bleibt Leiden, egal wann und wo und wem es widerfährt. Schmidt: „Uns ist es wichtig, die Erinnerung an Flucht und Vertreibung auch bei der jüngeren Generation wachzuhalten. Auch heute, wo weltweit so viele Menschen wie nie zuvor auf der Flucht sind und die Thematik brandaktuell ist.“

Die Ausstellung „Flucht – Vertreibung – Eingliederung“ ist morgen, am Mittwoch, 9. Januar, von 14 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 13. Januar, von 14 bis 17.30 Uhr, geöffnet. Außerdem können unter Telefon 04234/9433007, Fax 04234/9431991 oder E-Mail verwaltung@ehmken-hoff.de alternative Termine vereinbart werden. Danach wird die Ausstellung, die gegen einen geringen Unkostenbeitrag ausgeliehen werden kann und die auch über Arbeits- sowie Quellenmaterial verfügt, zum Gymnasium am Markt in Achim wandern.