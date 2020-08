Liebetruth: „Wir halten den Druck aufrecht“

Schafwinkel – Auf dem Weg nach Berlin zum Koalitionsausschuss kam der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil an die Landesstraße 171, um sich bei einem Vor-Ort-Termin mit der Bürger-Initiative über die Probleme des Lückenschlusses beim Radweg zu informieren. Eigentlich sei der Radwegebau Landessache, aber der Sozialdemokrat wolle zwei konkrete Punkte mit in die Bundeshauptstadt nehmen, versprach Klingbeil.

Zuvor hatte der stellvertretende Ortsbürgermeister aus Jeddingen, Lars Dammann (Grüne), als Sprecher der Pro Radweg-Initiative die bekannten Probleme bei der Planung des Radweges von Kirchlinteln bis Jeddingen geschildert. Klingbeil wolle prüfen lassen, ob die Planungskosten von einem Bundesetat übernommen werden könnten, weil die Straßenbaubehörde eben derzeit keine Personalkapazitäten dafür habe. Dann müsse die Planung eben extern vergeben werden. „Was ich richtig finden würde, wäre, dass man den Kommunen mehr Möglichkeiten für externe Planungen gibt“, sagte Klingbeil, was der Visselhöveder Bürgermeister Ralph Goebel mit großem Interesse aufnahm. Weiterer Ansatzpunkt für Klingbeil soll der nationale Radwegeverkehrsplan sein, der Teil des Klimaschutzpakets sei.

Generell wolle sich Klingbeil dafür einsetzen, dass wieder mehr Personal in der Straßenbaubehörde für die Planungen aufgebaut werde, weil diese Personalstrategie auch laut Niedersächsischem Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) Sinn mache. Eine ausreichende Beschäftigung sei durch die Infrastrukturinvestitionen in den kommenden zehn Jahren laut Klingbeil sicher gegeben. Denn durch die Umstrukturierung der Straßenbaubehörde, die höchstwahrscheinlich auch den Verdener Geschäftsbereich berühren würde, drohe noch mehr Ungemach hinsichtlich der Planungskapazitäten. Deswegen äußerte Dammann auch seine Bedenken, dass durch die Bundesautobahnbehörde noch weniger Planer für die Radwege der Region zur Verfügung stehen könnten. Auf die Personalsituation bei der Straßenbaubehörde ging auch die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD) ein. Laut eines Beschlusses des Landtages soll in Zukunft pro regionalen Geschäftsbereich dieser Behörde immer ein Fachmann speziell für Radwege zuständig sein. Außerdem habe sie noch im Herbst einen wichtigen Termin bei der Planungsbehörde zusammen mit ihrem Landtagskollegen Eike Holsten (CDU). Dort solle es im Idealfall um den Beginn der Planungen gehen, weil das Radwegeprojekt, das einen Platz vor der L171 auf der Prioritätenlisten stehe, bereits in der Planfestellung sei. Den Vorschlag von Dammann, eventuell mit Teilabschnitten die heikelsten Stellen der viel befahrenen Landesstraße zu entschärfen, musste Liebetruth leider relativieren. Es gebe keine Chance, schneller zu werden mit dem Neubau des Radeweges, wenn erst einzelne Stücke gemacht werden. Hindernisse seien vielmehr die umfangreichen Aspekte der Planungen bis hin zur Ökologie und der Frage, auf welcher Straßenseite der Radweg verlaufen soll. „Es geht langsam, aber sicher voran. Wir halten den Druck aufrecht“, zeigte sich die Kirchlintlerin zuversichtlich. lee