Liebestolle Kröten leben gefährlich: Nabu Dörverden sucht Helfer

+ © Niemann Die Kerle lassen es sich gut gehen und huckepack von ihrer Liebsten zum Laichplatz schleppen. © Niemann

Milde Temperaturen lassen eine frühe Krötenwanderung befürchten. Der Nabu Dörverden sucht Helfer, um die Amphibien sicher über die Straße zu bringen.

Dörverden – Das derzeit herrschende warme Wetter könnte Folgen haben: Erdkröten und andere Amphibien erwachen frühzeitig aus ihrer Winterstarre und machen sich bei Anbruch der Dunkelheit auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern. Wie schon seit vielen Jahren, bemüht sich die Nabu-Ortsgruppe Dörverden, unterstützt von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden, erneut, dass die Tiere sicher über den Straßenabschnitt entlang der Bundesstraße 215 in Drübber gelangen. In diesem Bereich ist die Krötenwanderung über 900 Meter durch Schutzzäune gesichert, deren Betreuung die Dörverdener Naturschützer 2013 übernommen haben.

„Wir sind froh, dass uns die Kreisbehörde bei der Amphibienpflege unterstützt, aber wir suchen dringend noch einige Helfer für das Krötenprojekt“, so Tina Rolfsmeyer vom Nabu Dörverden. Die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer in der Ortsgruppe und deren Zeit seien begrenzt, für den Einsatz am Donnerstag sei gerade eine Lücke entstanden.

„Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Interessierte werden mitgenommen und detailliert eingewiesen. Und wir versprechen beeindruckende Erfahrungen und schöne Naturerlebnisse.“ Es mache sehr viel Freude, versichert Rolfsmeyer und „man tut etwas Gutes für die Natur“.

Die Amphibien seien ein wichtiger Teil des Naturkreislaufs. „Wenn der ausfällt, wäre das eine Katastrophe“, sagt sie. „Sie fressen Käfer, Schnecken, Würmer und sind zugleich wichtige Beutetiere für vielerlei Vögel, Reptilien und Säugetiere. So hat jede einzelne Art ihre Bedeutung im Ökosystem.“

Bei den aktuellen Temperaturen wanderten sie zwar noch nicht, aber werde es etwas wärmer, ziehe es Kröten, Frösche und Co aus dem Winterquartier in ihre Laichreviere. Dann wanderten die Tiere aus den Waldflächen in der Gemarkung Diensthop insbesondere nachts in Richtung Weser, wo die weiblichen Tiere ihre Eier ablegten.

Tina Rolfsmeyer, die mit ihrem Engagement ihren Vater Dietfried Zach unterstützt, berichtet von den Problemen, die sich dabei ergeben. „Die Tiere sind sehr langsam unterwegs. Das wird ihnen beim Überqueren von Straßen nur allzu oft zum Verhängnis.“ Hinzu komme, dass sie bei ihrer Wanderung gerne auf den Straßen sitzen blieben, um auf einen Partner zu warten. Und dann sei da noch die Liebes-Tollheit der Kerle, die sich von den Weibchen huckepack zum Wasser schleppen ließen, um dort rund 3000 Eier zu befruchten. Wer also ein weibliches Tier überfahre, töte quasi 3 000 Amphibien.

Doch zurück zum Krötenschutzzaun, der ebenso effektive wie einfach Hilfe bietet. Wenn die Amphibien nach einer Möglichkeit suchen, den Zaun zu überqueren, fallen sie in der Regel in einen der rund 100 Eimer, die im Abstand von wenigen Metern im Erdreich eingelassen sind. Diese Eimer werden während der Saison jeden Morgen von den Amphibien-Schützern geleert, während der Hoch-Zeit der Wanderung auch abends. Die auf diese Wiese gefangenen Tiere bringen die Ehrenamtlichen anschließend sicher über die Straße.

Wann genau es losgehen wird, wusste Rolfsmeyer nicht zu sagen. Sie vermutet die Dauer der Krötenwanderung von Mitte Februar bis Mitte April. Es komme ausschließlich auf die Temperatur an.

2013, im ersten Jahr der Erfassung, hat die Ortsgruppe 3 400, im Rekordjahr 2016 sogar 4 150 Tiere und vermutlich aufgrund der Trockenheit der Vorjahre 2022 nur knapp 1 100 Amphibien sicher über die B 215 gebracht. Insgesamt sind so in den vergangenen zehn Jahren rund 28 000 Tiere gerettet worden. Die Naturschützer wissen natürlich, dass es in der Gemeinde noch weitere für Amphibien sensible Stellen gibt, in der Schutzzäune angesagt wären. Doch für eine Ausweitung des Engagements fehlt es an Freiwilligen. Es bleibt daher nur, die Autofahrer, um eine besonders vorsichtige Fahrweise in den Morgen- und Abendstunden zu bitten, damit die liebesblinden Geschöpfe nicht unter die Räder geraten.

Wer die Nabu-Ortsgruppe beim Kröteneinsammeln oder wie auch immer unterstützen möchte, wird gebeten, sich bei Dietfried Zach zu melden, Telefon 04234/ 1282 oder E-Mail dietfried.zach@t-online.