Liebe auf den ersten Blick hält jetzt schon 60 Jahre

Wahnebergen - Ein Patentrezept für eine lange und glückliche Beziehung haben Christel und Horst Kluwig nicht. Das Ehepaar aus Wahnebergen feierte gestern diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet. „Vielleicht sind wir ein Auslaufmodell“, sagen sie und lächeln einander an.

Auf einem Kindergeburtstag beim ehemaligen Vermieter des Ehemanns im westfälischen Oberhausen funkte es gleich beim ersten Sichtkontakt. Die junge Christel saß am Küchentisch und spielte mit dem Geburtstagskind, als Horst dazukam. „Zunächst habe ich nur ihren Rücken gesehen. Ihr Kleid hatte einen auffallenden Rückenausschnitt. Als sie sich dann umdrehte, war es um mich geschehen“, erinnert sich Kluwig.

Zwei Jahre später, am 8. August 1958, wurde geheiratet. „Ja, es war Liebe auf den ersten Blick und hinter uns liegen 60 überwiegend schöne Jahre“, sind sich die beiden einig. Ein schöneres Kompliment kann man sich gegenseitig wohl kaum machen.

Horst Kluwig, der 1936 in Oberhausen geboren wurde, absolvierte nach der Schulzeit eine Ausbildung zum Tankwart und verpflichtete sich im Anschluss für sechs Jahre bei der Marine. Danach, so erzählt er, habe er sich in verschiedenen Berufen ausprobiert und unter anderem eine Tankstelle in Wilhelmshaven betrieben, bis er ab 1966 für neun Jahre zur Bundeswehr am Standort Dörverden zurückgekehrt sei. Danach wechselte er nach Verden zur Staatsanwaltschaft und war dort als Justizbeamter bis zum Eintritt in seinen Ruhestand tätig.

Christel, geborene Giese, stammt zwar aus Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, zog aber bereits als Sechsjährige mit ihren Eltern nach Oberhausen, wo sie als Jugendliche eine Ausbildung zur Schneiderin machte. Den Beruf habe sie später nur noch sporadisch ausgeübt; insbesondere nach der Geburt der Kinder Petra und Jörg, die samt Anhang (vier Enkel und zwei Urenkel) zum Ehrentag der Eltern nach Wahnebergen gekommen sind.

Die Eheleute sind nach wie vor aktiv: Horst beschäftigt sich gerne mit Puzzles, während seine Frau das Lesen bevorzugt. Auch um Haus und Garten kümmern sich die Eheleute noch überwiegend selbst.

Sie reisen gerne und gehen regelmäßig sie in die Neuapostolische Kirche. Dort werden sie mit ihren Angehörigen auch einen Dankgottesdienst anlässlich ihres Ehejubiläums feiern. - nie